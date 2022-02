Když ji na nemocničním dvoře doběhneme, o ruské agresi nechce mluvit. „Nezlobte se, je to pro mě těžké o tom hovořit,“ říká omluvně. Kolegyně ji ale povzbuzují v tom smyslu, že skrývat emoce za tak vypjaté situace nemá cenu.

„Před chvílí jsem dotelefonovala s příbuznými. Snažím se být s nimi v kontaktu. Část jich žije blíž západní hranici, tedy blíže sem. Část je pak dále na východ. Údajně byly první útoky v některých oblastech odraženy,“ svěřuje s prvními poznatky, které má od příbuzných z blízkosti fronty.

Ve hře je i možnost, že by se část rodiny dostala do bezpečí mimo bojové zóny. „V současné době ale řeší problém s turistickými vízy,“ říká rozpačitě Ukrajinka, která má o své blízké strach. „Nevěřili jsme, že se to skutečně stane,“ dodává zklamaně a pak už zamíří se svými kolegyněmi na oběd.