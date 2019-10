Kasa není u samospráv bezedná. Tohle stanovisko zveřejnil ve čtvrtek 31. října středočeský krajský úřad na svých webových stránkách v souvislosti s penězi na protidrogovou prevenci. Neziskové organizace, které v této oblasti působí, si stěžují na tak citelný nedostatek financí, že je další poskytování služeb nejenom ohroženo, ale skutečně už k omezování dochází. Deníku to ve čtvrtek řekla Petra Martínková z obecně prospěšné společnosti Magdaléna, jež sídlí v Mníšku pod Brdy, nicméně působí v sedmi středočeských okresech i v Praze.

Krajský úřad Středočeského kraje v Praze. | Foto: DENÍK/Martin Divíšek

„Zrovna dnes, k 31. říjnu, zavíráme ambulanci v Berouně; k 31. prosinci budeme zavírat ambulanci ve Vlašimi,“ konstatovala Martínková. S tím, že bez péče zůstanou dvě stovky klientů, ale nová situace se dotkne i jejich rodinných příslušníků. „Oni nebudou jezdit do jiných měst; nemají na to prostředky ani čas,“ řekla Martínková Deníku. Připomněla, že péči o závislé se nikdo jiný nevěnuje – a i když ministr zdravotnictví slibuje, že adiktologická (tedy zaměřená na boj se závislostmi) pracoviště bude zřizovat stát, nedovede si představit, že by mohla být otevírána už od ledna.