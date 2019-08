Ve středu 21. srpna na to upozornil Hugo Roldán z centrály povodí – avšak zatím bez přesného termínu. Lze očekávat, že se výtah, který rekreačním lodím umožňuje překonat hráz přehrady, zastaví během příštího týdne.

„Pravděpodobně ve dnech 29. – 30. srpna; v závislosti na hodnotě přítoku do nádrže,“ upřesnil, že tím kdo rozhodne, nebudou lidé, ale skutečný stav vody. Ten také může ovlivnit případné obnovení provozu. V případě dostatečné úrovně hladiny by totiž mělo lodní zdvihadlo fungovat až do konce září (a to vždy od pátku do pondělí mezi sedmou a sedmnáctou hodinou).

Lodní výtah na Orlíku (využívaný jak ostřílenými kapitány, tak klienty půjčoven z řad rekreantů) přepravuje plavidla do hmotnosti 3,5 tuny, jejichž délka nepřesahuje 8,5 metru a šířka třímetrovou hranici. Otočný kolejový vozík tažený lanem umožňuje překonat hráz přehrady jak samotné lodi, tak maximálně pěti členům posádky. Jako limit pro jeho provoz je stanovena úroveň hladiny na kótě 345,6 metru nad mořem.

Pokud poklesne níž, znamená to konec – a právě to se očekává v příštím týdnu. Opačným extrémem, který také znamená stop, je stupeň povodňové aktivity s hladinou převyšující úroveň 351,2 metru nad mořem.