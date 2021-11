Organizátoři ale vybízejí k nahlédnutí na své webové stránky, kde jsou uvedeny aktuální podmínky účasti. Přehled zapojených divadel a jejich programů přináší web Institutu umění – Divadelního ústavu s jednoduchou adresou: nocdivadel.cz. Středočeští příznivci kultury tam mohou najít, co se pro ně chystá v Benešově, Jinočanech, Kladně a Poděbradech, ale také nahlédnout k sousedům: nejen do Prahy, ale třeba i Hradce Králové, Jičína, Liberce či například Tábora.

V deset dopoledne i v deset večer

Ne všechny nabízené programy budou dostupné těm, kteří si je vyberou na poslední chvíli: pro velký zájem už může být obsazeno. Deníku to potvrdila Dagmar Brandlová z kladenského divadla, kde Noci divadel patří sobotní odpoledne i podvečer; jak v městském divadle, tak v Divadle Lampion. „Pro představení Všechny báječný věci jsme v divadelní kavárně připravili 30 míst, ale přihlásilo se 45 zájemců; doufám, že je všechny usadíme. A Žena v černém je vyprodaná,“ konstatovala. Na komentované prohlídky byly v pátek dopoledne přihlášeny dvě skupiny po 20 účastnících plus 13 dalších. „Očekáváme, že ještě někteří přijdou, řekla Deníku Brandlová. Kladenští divadelníci dále nabídnou divadelní bojovku, Stíny kapradiny – a večer od půl sedmé ještě něco navíc, co není předem ohlášeno. A co by to bylo za překvapení, kdyby někdo tajemství nevyzradil předem: vystoupí divadelní kapela.

V Benešově se bude jednat o skutečnou divadelní „noc“, když Komorní studio Áčko nabídne autorskou hudební produkci Mariana Balaty známého jako Majkii B. a Michala Dufka až od 22. hodiny. Tomuto zážitku však ještě budou předcházet odpolední pohádka Královna koloběžka I (od 15.00) a večerní komedie Oscar (19.30). V Jinočanech zvou pořadatelé z Ochotnického spolku Žumpa také na desátou hodinu, avšak již dopoledne: to bude na programu Pinocchio; loutková pohádka pro děti i dospělé. Večerním představením se od 19 hodin stane Přiznání od Jamese Grahama. V Poděbradech Divadlo Na Kovárně nabídne od 19 hodin slavnostní galavečer s průřezem tvorbou Divadelního spolku Jiří za uplynulých deset let. Již od 18. hodiny ožije foyer, kde bude zpřístupněna výstava ke 160 letům činnosti spolku.

Čerstvý vítr v různém podání

Noc divadel koordinovaná Institutem umění – Divadelním ústavem, jejímž posláním je představit divadla i jejich osobnosti v netradičním světle (a někde třeba nabídnout také „pohled zezadu“, aby zájemci mohli vidět, jak to vlastně celé funguje), se tradičně koná třetí sobotu v listopadu. U některých programů vybírají organizátoři standardní vstupné, jiné jsou zdarma nebo se vstupným dobrovolným. Letošní ročník, v pořadí devátý, má jednotící motto Fresh Air. K tomuto „závanu čerstvého vzduchu“ přistupují zapojená divadla různě: představují čerstvé novinky, novátorské přístupy, ale i reakci na pandemii koronaviru, jež citelně zasáhla celou oblast živé kultury. Včetně loňského ročníku Noci divadel, který se uskutečnil pouze v on-line verzi.