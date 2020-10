Podle slov Frintové chystané změny odrážejí nejen zákaz vycházení v době mezi 21. hodinou a pátou ranní, ale i další souvislosti: především uzavření škol, masivní zavádění home office neboli režimu práce z domova – a také očekávané prodloužení nouzového stavu. To vše přináší citelný pokles počtu cestujících.

Ve dne prázdniny, v noci klid

O tom, co jede, získají pasažéři nejpřesnější informace v internetových vyhledávačích spojení nebo v mobilní aplikaci PID Lítačka. O změnách bude rovněž informovat web Pražské integrované dopravy na adrese www.pid.cz. S nejvýraznějšími omezeními je třeba počítat v době zákazu vycházení z domova. Denní provoz autobusových linek se přiblíží prázdninovému režimu; nevyjede zhruba desetina autobusů. Tedy podstatně víc, než již dříve odstavené školní spoje (jejichž provoz má být obnoven až v případě opětovného otevření škol.

„Budou točeny hlavně linky s krátkými intervaly v přepravních špičkách,“ upřesnila Frintová. „V době zákazu vycházení odjedou předposlední spoje okolo 21. hodiny; poslední spoje budou koncipovány dle příjezdu návazné dopravy – v některých případech budou příměstské linky přivedeny k nočním tramvajovým linkám vzhledem k zavádění nočního režimu v hlavním městě po 22. hodině,“ objasnila další souvislosti i provázanost s hlavním městem. Noční autobusové spoje až na výjimky nepojedou.

Vlaky chodí spát jen v noci

Se škrtáním spojů na železnici se během dne naopak nepočítá. Vlaky tedy pojedou v obvyklých časech, mohou však být kratší: u některých spojů se chystá snížení kapacity (například místo dvou spřažených jednotek CityElefant přijede jen jedna). Až se večer přehoupne v noc, dojde ke zklidnění provozu i na kolejích. Osobní vlaky na příměstských tratích budou po deváté večer jezdit jen jednou za hodinu: v intervalu 60 minut. Jezdit ale budou – až do odjezdů posledních „popůlnočních“ spojů z Prahy – takže z práce v hlavním městě by se Středočeši domů dostat měli.

V platnosti nadále zůstává dřívější rozhodnutí o dočasném zrušení nočního víkendového rozjezdu vlaků z Prahy do středočeských regionů všemi směry kolem půl třetí v noci. V návaznosti na to jsou v pátek i v sobotu zrušeny noční jízdy vlaků mířících do Prahy. To však není nic nového: tato opatření začala platit už po uzavření divadel, kin, klubů a tehdejším omezení provozu restaurací.