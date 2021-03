Kvůli tomu, že po řádném termínu komunálních voleb, konaných 5. a 6. října 2018, poklesl počet zastupitelů pod zákonnou hranici a jejich tým se nepodařilo doplnit ani z řad náhradníků, ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) vyhlásil loni 18. listopadu nové volby pro obce Petrovice I. na Kutnohorsku a Třeboc na Rakovnicku; následně 7. prosince přidal ještě Hořešovičky na Kladensku. Termín shodně připadl na 20. březen, kdy v rámci republiky přišli k urnám ještě obyvatelé dvou dalších obcí.

Nové volby nejsou výjimkou

Zastupitelstva se v průběhu volebního období rozpadnou zpravidla poté, co se „rozhádají“: volení zástupci občanů mezi sebou nepohodnou, několik členů odstoupí a tým ve vedení obce není možné doplnit ani z řad náhradníků; třeba v Petrovicích I zasáhlo do složení zastupitelstva i úmrtí jednoho z jeho členů. Nové volby v několika obcích se pravidla konají během volebního období několikrát. Není to tedy úplně ojedinělé, i když zase nejde o běžnou záležitost. V rámci aktuálního volebního období (2018–2022) už se nové volby konaly v deseti termínech.

Poměr sil v obci je teď 4:3

Největší ze středočeských obcí, kde se v sobotu volilo, jsou právě Petrovice I s 247 voliči. Sedm zastupitelů tam občané vybírali z cekem 14 kandidátů, když po sedmi jich postavila dvě nezávislá sdružení: Dobrá adresa a Pro rozvoj obce. Uspěla obě. První z nich dostalo 41 procent hlasů, což vyneslo tři mandáty, a rozvojové sdružení získalo převahu čtyř zastupitelů, jelikož obdrželo bezmála 59 procent hlasů. V poměru 4:3 mají v zastupitelstvu, kde se sešli samí nestraníci, převahu ženy nad muži. Ženy (a to dokonce ze stejného, rozvojového sdružení) také představují nejstarší i nejmladší součásti týmu: nejvíce zkušeností může nabídnout jednička kandidátky Gabriela Dastych (64), naopak nejmladší je Alena Kohoutová Pavlásková (25). Volební účast dosáhla 61,94 procenta.

Uspěla všechna sdružení

Dokonce z 21 kandidátů vybírali pětici zastupitelů voliči z obce Hořešovičky. Tři sdružení, z toho i jeden čistě ženský tým, vyslalo do volebního boje po pěti lidech; čtvrté jich dokonce postavilo na startovní čáru šest. Jestliže tam žijí celkem 103 voliči, znamená to, že vlastně kandidoval každý pátý z nich. A když se odevzdat své hlasy dostavilo 66, volební účast dosáhla 64,08 procenta. Největší podporu získalo SOPO, Sdružení občanů pro obec s nejpočetnější soupiskou, jemuž patří dva mandáty; po jednom pak získaly Hořešovičky 2021, Obec 2021 a Ženy pro obec. Věkové rozpětí mají zvolení zastupitelé od 21letého Jiřího Snopa (SOPO) po 60letou Drahomíru Horákovou (Ženy); zbývající trojici je od 42 do 44 let. Převahy dosáhli muži nad ženami 3:2. Mezi zastupiteli je i jeden straník, Radek Vaňkát (SPD), kandidující však nezávisle za Obec.

O pět postů sedm zájemců

Obec Třeboc v sobotu zaznamenala ze středočeské volební trojice nejvyšší účast: 68,80 procenta, když ze 125 voličů dorazilo 86. O pět míst v zastupitelstvu se utkalo sedm samostatně kandidujících osobností; samí muži. Dva z nich stejného jména i příjmení, lišící se však odstupem jedné generace. Uspěli oba: zastupiteli se stali jak Karel Rais 50letý, tak i 27letý. Ten je současně nejmladším zastupitelem, když protipól představuje 70letý starosta Pavel Moravec.