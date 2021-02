Zkušenosti z Karlovarského kraje přinese nový ředitel Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (KSÚS). Předpokládané jméno v úterý vpodvečer oznámila Helena Frintová z krajského úřadu. Ze třetího kola výběrového řízení vyšel jako vítěz Jan Lichtneger, který stejnou pozici dosud zastává na západě Čech.

Jan Lichtneger, nový ředitel Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (KSÚS). | Foto: archiv Krajského úřadu Středočeského kraje

Podle doporučení jedenáctičlenné výběrové komise by právě on měl nahradit dosavadního ředitele Zdeňka Dvořáka, kterého středočeští radní už před dvěma měsíci odvolali s platností k 28. únoru. Nebyl to překvapivý krok, jestliže se vůči způsobu vedení této krajské příspěvkové organizace, zadávaným zakázkám i jejich kontrole představitelé nynější krajské koalice ohrazovali už před říjnovými volbami – a chystanou změnu šéfa pak dokonce začlenili do programového prohlášení rady kraje.