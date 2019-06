Střední Čechy - Na slavnosti, které jsou laděné historicky i ryze současně, ale i na významnou akci spojující sport a kulturu zve o víkendu Středočeská centrála cestovního ruchu. Zvlášť v sobotu 22. června tak opravdu bude z čeho vybírat; v nabídce nechybí potěšení nevinné i vinné.

Právě v sobotu se v Berouně uskuteční skateboardové závody GrandPrix Beroun, jež se současně stanou oslavou již desátých narozenin této akce. „Jsou to kulatiny, takže je jasné, že party to bude velkolepá,“ upozornila Kateřina Kubíčková z krajské turistické centrály. Připomněla, že se do Berouna sjede světová špička, včetně vítězů nejprestižnějších skateboardových závodů X-Games. Večer se pak sportovní program promění v hudební, při němž se návštěvníci i samotní sportovci mohou bavit až do noci.