Soutěž My třídíme nejlépe není kláním, do kterého by se obce, městyse a města přihlašovaly. Automaticky jsou do počítání výsledků zařazeny všechny, které jsou zapojeny do recyklačního systému EKO-KOM – a těch je naprostá většina: 1138 (z celkového počtu 1144). Soutěžní pravidla je dělí do čtyř velikostních skupin (ty byly nově upraveny), přičemž v rámci každé z nich se soutěží samostatně.

Hlavním kritériem je přepočet kilogramů dále využitelných odpadů na obyvatele; je však možné získat i další bonusové body. Ty se udělují za sběr papíru i jinými způsoby než v modrých kontejnerech, za sběr nápojových kartonů – a hned 20 bodíků navíc získá každá obec, která svoji produkci směsného (tedy netříděného) komunálního odpadu stlačí pod 200 kg na obyvatele a rok.

„Letošní ročník soutěže, v pořadí již 17., přinesl – zejména díky změnám v kategoriích – nejedno překvapení: nechyběla obhajoba titulu, ale na zlatých příčkách se objevili i nováčci. Zástupci Středočeského kraje a autorizované společnosti EKO-KOM je ocenili v pátek 29. dubna v prostorách restaurace Ginger&Fred v Tančícím domě,“ připomněl Šíma pražské vyhlášení výsledků.

„Děkuji všem Středočechům za to, že třídí, a vítězným obcím blahopřeji,“ uvedla krajská radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Jana Skopalíková (Piráti). Cíl soutěže je podle jejích slov jednoduchý: motivovat k třídění, aby své uplatnění našlo co nejvíce odpadu, který se může stát dále využitelnou surovinou. Zmiňovaná motivace přitom nemá jen podobu zveřejněného pořadí nejlepších. „Oceněné obce obdržely plaketu vyrobenou z recyklovaného skla – a dle umístění šek na 60, 40 a 20 tisíc korun. Finanční odměnou do soutěže přispěl již tradičně Středočeský kraj,“ informoval Šíma.

Připomněl, že v kategorii nejmenších obcí obhájila prvenství z předchozího ročníku obec Třebsko z okresu Příbram. „Tímto byla nominovaná do celorepublikové soutěže O Křišťálovou popelnici, vyhlašované každoročně v červnu na odpadové konferenci „Odpady a obce“ v Hradci Králové,“ uvedl Šíma. Od loňského bronzu ke stříbru postoupila obec Samopše – a na třetím místě skončil Pavlov.

Překvapení přinesla kategorie do tisíce obyvatel. „Na první místo se tentokrát „protřídila“ obec Rynholec a z pomyslného trůnu sesadila Sýkořici. Stálice mezi oceňovanými se tak letos musela spokojit „jen“ se stříbrnou pozicí,“ poznamenal Šíma. S dodatkem, že třetí příčku získala obec Teplýšovice.

Kategorii do 3000 obyvatel vyhrála obec Sulice, jež se na první pozici posunula z předchozího druhého místa. Dalšími v pořadí jsou pak obce Tuklaty a Lety.

V kategorii největších obcí, nad 3000 obyvatel, se podle Šímových slov nejvíce projevila změna ve velikostních kategoriích obcí. „Ze zlata se tak poprvé raduje obec Kamenice, na druhé příčce se umístilo město Sadská a bronzové ocenění získaly Mnichovice,“ shrnul výsledky mluvčí.

Výsledky soutěže My třídíme nejlépe 2021



Obce do 299 obyvatel

1. Třebsko

2. Samopše

3. Pavlov



Obce od 300 do 999 obyvatel

1. Rynholec

2. Sýkořice

3. Teplýšovice



Obce od 1000 do 2999 obyvatel

1. Sulice

2. Tuklaty

3. Lety



Obce nad 3000 obyvatel

1. Kamenice

2. Sadská

3. Mnichovice





Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje