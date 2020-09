Na začátku setkání měli kandidáti možnost odpovídat stručně ano – ne na třicet anketních otázek, které jim pokládal moderátor setkání a šéfredaktor středočeských Deníků Martin Rumler.

Třebaže se dalo čekat, že devítka kandidátů bude mít velmi rozdílné postoje, na některých tématech se politici shodli. Jednalo se například o otázku, zda by měl oficiální návštěvy prezidenta republiky plně financovat kraj: všichni shodně odpověděli, že nikoliv. Dalším společným názorem byla otázka, zda by se měl kraj zapojit, či nadále pokračovat, do státního programu obědů zdarma pro děti ze sociálně slabších rodin – zde všichni kandidáti odpověděli, že ano.

Zatímco prvních deset otázek bylo společných pro podobná setkání napříč republikou, posledních deset otázek bylo věnovaných přímo Středočeskému kraji. Jedna z nich zněla, zda by se měl kraj zasadit o výrazné navýšení počtu testovacích míst na covid-19. Všichni odpověděli, že ne, kromě současné hejtmanky, která nevyjádřila názor. Doplnila však, že se nedávno navyšoval počet testovacích míst v kraji.

Co se řešilo poměrně dlouhou dobu, bylo ale dojíždění Středočechů do Prahy, hlavně pak problematika záchytných parkovišť. Moderátor Martin Rumler se zeptal na to, zda parkovací dům u terminálu v Benešově není od Prahy příliš daleko. Hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) odpověděla, že záchytná parkoviště musejí být co nejvíce v regionech, aby auta jezdila k Praze co nejméně. „Jinak se nic zásadního nezmění, dokud nebude dokončená dálniční síť, dokud nebude okruh, dálnice D3, D4 a D6,“ uvedla.

Na to reagoval Jiří Snížek (Piráti), že co on ví, tak kraj zatím žádné takové parkoviště nepostavil. „Je chvályhodné, že mají deset projektů,“ podotkl. „Připravují se, je to investiční záležitost, to neuděláte za půl roku, to trvá,“ dokončila Jaroslava Pokorná Jermanová. Na to reagoval také Robin Povšík (ČSSD): „Lidé budou dělat to, co je pro výhodné časově a ekonomicky. P+R parkoviště musí nastavit odborníci tak, aby tam lidé skutečně chtěli jet zaparkovat."

Součástí setkání bylo také zodpovězení dotazů čtenářů Deníků. Jednou z nich byl dotaz, co potřebuje Středočeský kraj nejvíce. Odpovědi se chopil Martin Kupka (ODS). „Kraj potřebuje nejvíce dát dohromady silniční síť s plánem, který umožní za další čtyři roky obnovit velkou část stávající sítě, sehnat dost finančních prostředků a změnit komunikací s veřejností,“ odpověděl.