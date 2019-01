Obědy do škol ve Středočeském kraji pomůžou hladovějícím dětem

Střední Čechy /ANKETA/ - V novém pololetí začne v několika desítkách středočeských škol a školek fungovat projekt Obědy do škol ve Středočeském kraji. Ten umožní bezplatné stravování dětem ze sociálně slabších rodin. Celkem má v nadcházejícím pololetí pomoci asi osmi stovkám žáků od 3 do 15 let.

Školy byly k účasti na projektu vyzvány v srpnu minulého roku. „Zapojily se školní jídelny jako samostatné subjekty, mateřské školy, základní školy i 2 gymnázia ze všech okresů Středočeského kraje. Celkový počet zapojených škol je 45,“ informovala krajská mluvčí Helena Frintová. Informaci, o které školy se jedná, ale kraj nechce zveřejnit. „Projekt je koncipován tak, aby se žáci v podstatě nedozvěděli, že jsou podporováni touto dotací. Zveřejnění jmen konkrétních škol by podle nás mohlo působit diskriminačně,“ zmínila Frintová. Vložené peníze dostane kraj zpět Ve Středočeském kraji je podle dostupných informací asi pět tisíc dětí, kterým by takovýto způsob podpory mohl pomoci. V novém pololetí se dotkne necelých osmi stovek žáků do patnácti let. Financování obědů každého z nich by podle dosavadních zkušeností mělo vyjít na 5400 korun za rok. Rada Středočeského kraje uvolnila již v listopadu minulého roku 1,979 milionu korun na předfinancování projektu. Částku ale kraj dostane zpět. Finance na obědy pro děti v hmotné nouzi totiž půjdou z prostředků Operačního programu materiální a potravinové pomoci Evropské unie. „Příspěvky, které budou distribuovány prostřednictvím Středočeského kraje a následně jednotlivých škol, jsou přímo určené na úhradu stravného, tzn. není s nimi možné jakkoliv jinak disponovat," upozornil Gabriel Kovacs, náměstek hejtmanky Středočeského kraje. ČERNÁ A BÍLÁ: Mají být školní obědy zdarma pro všechny? Přečíst článek › Střední Čechy s obědy dlouho váhaly Středočeský kraj se zapojením do projektu, fungujícího v republice už od roku 2016, dlouho váhal. Jedním z důvodů byla složitá administrativa, kterou vyžaduje. „Ministerstvo práce a sociálních věcí neposkytuje žádné finanční prostředky na řízení projektu a v působnosti Středočeského kraje je velké množství škol. Vzhledem k personálnímu obsazení odboru školství proto není možné projekt realizovat,“ vyjádřila se v květnu loňského roku mluvčí kraje Nicol Lenertová. Podle tiskové mluvčí krajského úřadu Michaely Drobné proti hovořil také fakt, že k financování stravy pro děti mají sloužit sociální dávky. „Sociálně slabé rodiny už dávky dostávají a tímto by došlo de facto k jejich zdvojení,“ řekla v roce 2016 Drobná. Obědy pro děti pomáhají už 6 let Děti ze sociálně slabších středočeských rodin však měly už v minulosti příležitost chodit se svými spolužáky na oběd. Již několik let jim k tomu dopomáhá mimo jiné projekt Obědy pro děti, který taktéž funguje pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí v rámci Operačního programu materiální a potravinové pomoci. Tento projekt běží již od září 2013 a v letošním školním roce pomohl již osmi tisícům dětí z celé republiky, z toho 863 žákům ze středních Čech. „Spolupracujeme se 113 školami a na obědy pro děti půjde díky nám v tomto roce 3,8 milionu Kč.“ prozradila manažerka Obědů pro děti Jana Skopová. Co děti zapojené do projektu dostanou:Dětem z mateřských škol bude uhrazeno jedno hlavní jídlo a dvě doplňková, zajištěn budou mít i pitný režim během pobytu ve školce.



Žáci základních škol a nižších gymnázií dostanou kompletní oběd, včetně polévky, hlavního jídla, nápoje a pamlsku v podobě dezertu, ovoce nebo salátu.

