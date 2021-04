S většími problémy se nesetkali ani středočeští řidiči, pro něž je tato oblast důležitým křížením tras spojujících hlavní město s významnou částí středních Čech; včetně dálnic D10 a D11.

A samotný most na Pražském okruhu (přesněji: severní polovina západní poloviny přemostění Chlumecké ulice – v jízdním pásu od dálnice D10 ve směru k centru – které bylo v první polovině 90. let minulého století vybudováno v podobě samostatných konstrukcí pro každý směr jízdy)? Úsek určený k demolici se poroučel k zemi přímo ukázkově.

Dnes v 07:05 začala demolice části mostu přes Chlumeckou ulici v Praze 9. Ťěžká technika postupuje bez větších komplikací. Provoz na mostě i pod ním je plynulý. pic.twitter.com/DTvjE3e5r5 — ŘSD Středočeský kraj (@RSD_Stredocesky) April 24, 2021

Pět minut po sobotní sedmé ranní se do něj zakousla těžká technika – a vzápětí začaly první oddělené kusy železobetonu dopadat na připravené štěrkové lože. Přičemž most mizel přímo před očima. Dá se tedy předpokládat, že by nic nemělo bránit obnovit provoz na Chlumecké ulici do běžného dopravního režimu do nedělní 18. hodiny, jak slíbilo Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Větší část nosné konstrukce této části mostu je již pryč. Pokračovat budeme celý víkend. Zítra do 18:00 vrátíme provoz na Chlumecké do běžného dopravního režimu. Provoz na D0 i v Chlumecké je bez komplikací. pic.twitter.com/LLGKjPnjD4 — ŘSD Středočeský kraj (@RSD_Stredocesky) April 24, 2021

„O týden později naváže demolice jižní poloviny,“ sdělil Deníku Zdeněk Zuntych ze společnosti Swietelsky stavební, která je zhotovitelem ve sdružení s Colas CZ. S omezeními, pouze s posunutou uzavírkou, se tak řidiči setkají opět.

Na místě zdemolovaného mostu, jehož špatný stav nedával naději na opravu, bude během 198 dní vybudována nová konstrukce; již připravená na budoucí rozšíření Pražského okruhu na tři jízdní pruhy pro každý směr jízdy. Následně se stejné práce chystají také v jízdním pásu pro protisměr.