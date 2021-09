Odjezd lebky doprovodila kolona policejních motorek a jednotka Hradní stráže. Lebka byla duchovními uložena do připravené limuzíny za asistence berounských skautů, kteří lanem drželi za sebou všechny přihlížející. Na bezpečný přenos a převoz lebky dohlížela ochranka.

1100 let nás od sebe dělí, ale možná by se Ludmile ta atmosféra líbila. Venku se mezitím sbírají data na sraz Ludmil a Bořivojů a u kolotoče leze Spiderman a okolo jde jeptiška.

Poklidná a nekonečná fronta lidí celé odpoledne směřovala v rámci Národních oslav Tetín také ke kostelu svaté Ludmily. Někteří fotí nebo natáčejí a rychle odcházejí, jiní usedají do lavic kostela a rozjímají, další poklekají před oltářem. Na něm je pod skleněným poklopem slavná relikvie ozdobená korunkou. Prostor oltáře střeží bez pohnutí těla a mžiku oka dva muži Hradní stráže.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.