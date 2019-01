Kladno - V Kladně se ve středu uskutečnilo taktické cvičení simulující celoplošný výpadek elektřiny takzvaný Blackout 2018. Tma sice nenastala, ale jeho účastníci se dozvěděli mnohé o tom, jaké existují možnosti okamžité nápravy v případě celoplošného výpadku elektrické energie. Cílem celokrajského cvičení „Blackout 2018“ bylo přezkoušet připravenost a akceschopnost složek IZS, orgánů krizového řízení a dalších vybraných orgánů a organizací ve Středočeském kraji na řešení dopadů krizové situace.

Účastníci cvičení, včetně novinářů, si v Oblastní nemocnici Kladno vyslechli bodový scénář pro řešení krizové situace při výpadku energie a následně si prohlédli záložní dieselový nemocniční zdroj, který by v době krize dokázal elektřinu na nějakou dobu vyrobit. Hlavní pozornost byla však upřena na kladenskou elektrárnu Alpiq Generation, kde byl proveden takzvaný start ze tmy. Kladenská elektrárna jako jediná v kraji dokáže nastartovat diesel agregát a dále plynovou turbínu, která umožní znovunajetí elektrárny do provozu a dokáže dodat energii do všech středočeských vedení a současně i pro Prahu.



„Vyhodnocení poznatků, které jsme během cvičení získali, ukáže dopady takovéto krizové situace na základní životní potřeby obyvatelstva a infrastrukturu v kraji. Závěry z cvičení pak přispějí k zabezpečení vlastních potřeb kraje v oblasti energetické soběstačnosti cestou mobilních náhradních zdrojů elektrické energie a je nutné je promítnout do akčního plánu územní energetické koncepce Středočeského kraje,“ zdůraznila hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO 2011), která je předsedkyní Bezpečnostní rady a krizového štábu kraje.

Vyhodnocení cvičení nebude jednoduchým úkolem. Kraj ve spolupráci s HZS Středočeského kraje a dalšími zapojenými subjekty, po vyhodnocení provedeného dotazníkového šetření v území a dle získaných informací z průběhu cvičení, zpracuje vyhodnocení s návrhy technických, personálních i organizačních opatření v oblasti ochrany obyvatelstva, k zodolnění komunikačních a informačních systémů, a ke zlepšení energetické soběstačnosti. Vyhodnocení bude následně předloženo k projednání v Bezpečnostní radě kraje a v Komisi Rady kraje pro bezpečnost a IZS. Oblast energetické odolnosti významně přesahuje působnost kraje a je třeba ji řešit zejména ve spolupráci s energetiky, hl. m. Prahou a dotčenými ústředními orgány státní správy. V tomto směru budou využity zkušenosti, materiály a analýzy již zpracované v rámci této problematiky. Tajemník Bezpečnostní rady a krizového štábu kraje Ing. Luboš Navrátil dodal, že na získané poznatky, které povedou k přijmutí reálných opatření pro fázi přípravy, a řešení následků takovéto krizové situace si budeme muset počkat do konce roku.

Cvičení „Blackout 2018“ mělo také prověřit průnik prvotní informace o rozsahu výpadku elektrické energie od energetiků, připravenost a funkčnost náhradních zdrojů elektrické energie i možnosti dodávek pohonných hmot do těchto náhradních zdrojů. Kraj společně s dalšími zapojenými subjekty zorganizoval v rámci cvičení i praktické ukázky jako start náhradního zdroje elektrické energie a ověření teoretických parametrů v praxi, doplnění PHM. Součástí cvičení byla i simulace postupné obnovy dodávky elektřiny ve vyděleném ostrovním provozu distribuční soustavy na území Středočeského kraje pomocí zdroje schopného startu ze tmy po celkové ztrátě napětí v přenosové soustavě, a tím i distribuční soustavě 110 kV ČEZ Distribuce.

„Pro účely cvičení jsme připravili možný scénář obnovy dodávky elektřiny po celém území Středočeského kraje po kolapsu přenosové soustavy, kdy návrat do plného obnovení dodávky elektřiny z přenosové soustavy do naší distribuční soustavy bude trvat až 50 hodin,“ vysvětluje předseda představenstva a generální ředitel ČEZ Distribuce, a.s. Ing. Martin Zmelik, MBA. „Již v loňském roce jsme ve spolupráci s krajem, PREdistribuce, a.s., Hasičským záchranným sborem hl. m. Prahy a Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje připravili návrh kategorizace vybraných objektů. Ve výsledném seznamu je ve Středočeském kraji více než 1 000 prioritních objektů napájených z naší distribuční soustavy vysokého a nízkého napětí. Díky cvičení Blackout jsme si nyní mohli nanečisto vyzkoušet možný postup obnovy dodávky elektřiny pro tyto objekty. Navíc kategorizace objektů má být zahrnuta v připravované metodice Ministerstva průmyslu a obchodu,“ dodává Martin Zmelík.



„V rámci připraveného scénáře vyhlášení Stavu nouze v energetice řešili dispečeři ČEPS ve spolupráci s kolegy z ČEZ Distribuce fiktivní zajištění obnovy napájení vlastní spotřeby jaderných a systémových elektráren i rozvoden v regionu. Cvičení Blackout 2018 úspěšně prověřilo připravenost ČEPS na řešení rozsáhlého výpadku elektrické energie i následné obnovení dodávky elektřiny spotřebitelům,“ vysvětlil člen představenstva ČEPS, a.s. pověřený řízením úseku Energetický obchod a dispečerské řízení. Zbyněk Boldiš.

Praktická ukázka zprovoznění elektrické sítě „ze tmy“ pomocí plynové turbíny kladenské elektrárny Alpiq Generation (CZ) s.r.o. proběhla úspěšně a podařilo se tak cvičně vytvořit energetický ostrov ve středních Čechách. „Vyzkoušeli jsme naši schopnost uvést do provozu energetické zdroje v Kladně, a to i po celkové ztrátě napětí v elektrické soustavě. Prakticky jsme předvedli, že blok č. 8 by byl, v případě totálního blackoutu, klíčovým článkem při zajištění nouzového zásobování elektrickou energií. Zároveň se potvrdilo, že technologie, použitá v naší kladenské elektrárně, by výrazně přispěla k obnovení dodávek elektrické energie do sítě, a tím k zajištění její stability.“ zdůraznil generální ředitel Alpiq Generation (CZ), Milan Prajzler

Cvičení se zaměřilo i na problematiku zajištění nouzového zásobování obyvatelstva pitnou vodou při simulované mimořádné situaci na Benešovsku. „Ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství se podařilo vyškolit téměř sto zástupců obcí v ovládání mobilní úpravny pitné vody. Dále jsme také ve spolupráci s HZS ČR úspěšně vyzkoušeli tzv. krizové karty, které usnadní jednotkám Integrovaného záchranného systému tankování pohonných hmot během krize,“ informoval předseda Správy státních hmotných rezerv České republiky - Pavel Švagr.

Scénář taktického dvoudenního cvičení připravil Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje. „Hlavním cílem bylo prověřit součinnost všech složek, orgánů a subjektů, které se cvičení zúčastnily, a aplikovatelnost krizových plánů v praxi. Přestože podrobné vyhodnocení potrvá v řádu měsíců, můžeme už teď říci, že vše proběhlo podle plánu a podstatné záměry cvičení byly naplněny. Předpokládám, že na základě výstupů a nových poznatků bude možné upřesnit a zdokonalit krizový plán kraje, aby bylo možné tento typ krizové situace v reálu řešit ještě rychleji a efektivněji,“ řekl ředitel Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje Miloslav Svatoš.