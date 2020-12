Hejtmanka Petra Pecková (za STAN), jež nákup dárků kolegům v krajské radě navrhla, slibuje, že pozornosti mající pod stromečkem udělat radost budou vybírány tak, aby odpovídaly věku dětí. Mladší děti dostanou hračky, společenské hry či vzdělávací materiály – a ty starší se mohou těšit na dárkové poukazy, aby mohly vybírat podle vlastních přání.

„Tím nejkrásnějším na Vánocích jsou šťastně zářící dětské oči,“ zdůraznila Pecková. „Věřím, že se tak stane i prostřednictvím dárků, které k dětem, které to nemají v životě jednoduché, od nás doputují,“ očekává.

Helena Frintová z kanceláře hejtmanky připomněla, že mezi 14 dětskými domovy, kam zamíří dárky za celkem sto tisíc korun, jsou příspěvkové organizace z celých středních Čech – z Benešova, Berouna, Kralup nad Vltavou, Mladé Boleslavi, Nového Strašecí, Nymburka, Sedlce-Prčice, Unhoště a Zruče nad Sázavou.

„Z téměř pěti stovek dětí, které našly svou druhou rodinu v těchto domovech, je největší počet ve věku šest až dvanáct let. Všem bych ale přála dárek daleko hodnotnější, než jaký jim můžeme dát my – a to je velké štěstí v životě,“ zdůraznila Pecková.

V dětských centrech, pro něž je na nákup dárků určeno 40 tisíc korun, potěší vánoční pozornosti celkem 172 dětí. Jedná se o pětici zařízení: v Choceradech, Kladně, Kolíně, Milovicích a Mladé Boleslavi.