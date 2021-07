Už od středy hlásí rozjezd Brno a Otrava, kde se bude jednat o nákupní centra, připravují se také Zlín či Uherské Hradiště; další místa mají přibývat. Ne všude však pro píchání vakcín příchozím bez předem určeného termínu chystají samostatně vzniklá nová očkovací centra. Třeba Jihočeši chtějí pro zájemce bez registrace určit konkrétní časy v některých z již fungujících center.

To je i cesta, kterou by se chtěl vydat Středočeský kraj, řekl v úterý Deníku středočeský radní pro oblast zdravotnictví Pavel Pavlík (ODS). „Intenzivně pracujeme na tom, abychom mohli vyčlenit určité hodiny ve stávajících očkovacích centrech,“ potvrdil. S tím, že jestliže střední Čechy nemají krajské město jako přirozené centrum, převzetí pražského modelu s vytvořením samostatného očkovacího centra pro lidi bez registrace by podle něj nemělo v rámci kraje úspěch.

Lidem bez termínu zřejmě stanoví hodiny

Upřesnit, co, jak, kde a odkdy bude ve středních Čechách nově fungovat, zatím podle Pavlíkových slov nelze. „Pracujeme na tom, jak to uchopit,“ konstatoval radní. S tím, že definitivní rozhodnutí ještě nepadlo, avšak počítá se s tím, že pro lidi přicházející mimo registrační systém (tedy bez předem rezervovaného termínu) by několik vybraných očkovacích center, jichž nyní v rámci kraje funguje celkem 22, vyčlenilo konkrétní hodiny či dny. Tak alespoň krajský radní shrnul směr, kterým se ubírají aktuální úvahy – přičemž zatím se nejeví jako pravděpodobné, že by se mělo něco zásadně měnit. Na podrobnosti je však zatím příliš brzy: příjem lidí i bez registrace se bude ohlašovat a zavádět postupně; v závislosti na kapacitách jak prostorových, tak personálních.

Prozatím musí Středočeši za očkováním bez registrace cestovat; aktuálně to všichni bez rozdílu mají nejblíž do Prahy, ať bydlí v kterémkoli koutě kraje. V hlavním městě nyní fungují tři centra, kam stačí přijít bez předchozího ohlášení – a případně si vystát frontu. V minulém týdnu, kdy se s očkováním bez registrace začalo, bylo takto třeba čekat i v řádu hodin. Zájemci se přímo valili. V obchodním centru Westfield na Chodově se očkuje dvoudávkovou vakcínou Comirnaty od dodavatele Pfizer/BioNTech; provozní doba je od pondělí do pátku mezi 10. a 20. hodinou, o víkendech od 10 do 19 hodin. Hlavní nádraží nabízí dokončení očkování z jedné vakcíny načisto: denně od 7 do 19 hodin tam podávají jednodávkovou látku Janssen od společnosti Johnson & Johnson. S menším zájmem se při svém pondělním rozjezdu setkalo třetí očkovací místo v centru Nový Smíchov – tam si zájemci denně od 9 do 20 hodin mohou nechat aplikovat dvoudávkovou vakcínu Spikevax od společnosti Moderna.

Centra v kulturácích a halách mají za měsíc končit

Za prioritu radní Pavlík v úterý označil „doočkovat zaregistrované čekající před závorou a dokončit rozočkované“. Poněkud to podle jeho slov komplikuje rozhodnutí o zkrácení lhůty mezi podáním první a druhé dávky. Očkovací centra prý také přímo zavalily telefonáty od lidí, kteří měli před 15. červencem, kdy se začala uplatňovat nová pravidla, stanoven termín podání druhé dávky s odstupem 42 dní po první – a nyní volají s tím, že by si rádi domluvili dokončení oočkování v kratším termínu. K tomu Pavlík poznamenal, že na původním termínu očkovací centra striktně netrvají: pokud je to možné, snaží se vyhovět a dojednat změnu.

Aby Středočechům usnadnil rozhodování o volbě očkování, krajský úřad v pondělí zveřejnil na sociálních sítích mapku očkovacích míst. Plyne z ní, že k očkování proti koronaviru už mohou rodiče přivést děti starší 12 let na 10 místech v kraji – jejich počet vzrostl. Hned tři okresy mají dokonce po dvou: je to na Berounsku, Kladensku a Příbramsku. Dalších osm míst v kraji očkuje od 16 let; po dvou centrech v této kategorii mají Kutnohorsko a Mělnicko. Vyhrazena výhradně pro očkování dospělých, od 18 let výš, tak v kraji zůstávají pouze čtyři centra z celkových 22.

Stále také platí dřívější předpoklady, že v nynějším rozsahu by očkování mělo zůstat zhruba měsíc. Jakkoli se objevují informace, že možná bude třeba pokračovat v očkování podáváním třetích dávek, velká očkovací centra, která nyní fungují mimo nemocnice (nejčastěji v kulturních domech či sportovních halách), by koncem srpna měla ve středních Čechách ukončovat svoji činnost. „Tak byl projekt koncipován od počátku – a tak se také domlouvaly pronájmy,“ potvrdil v úterý Deníku krajský radní Pavlík. „Cílem je, aby v případě, že to epidemická situace umožní, ty prostory zase sloužily k účelům, ke kterým byly vystavěny,“ poznamenal.

Očkovací místa a centra ve Středočeském kraji

- Očkování od 12 let: Benešov, Beroun, Hořovice, Jirny, Kladno, Kolín, Mladá Boleslav, Příbram, Sedlčany, Slaný

- Očkování od 16 let: Čáslav, Dobřichovice, Kutná Hora, Mělník, Neratovice, Nymburk, Rakovník, Říčany

- Očkování od 18 let: Brandýs nad Labem, Kralupy nad Vltavou, Městec Králové, Mnichovo Hradiště

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje