„Vše jsem začal vyřizovat hned na začátku roku a následně registroval první pacienty. Aktuálně je ke mně na očkování zapsáno kolem dvou tisíc lidí. Už mám zaregistrované i pětašedesátileté zájemce. Považuji to za ohromné štěstí a mám radost, že moji pacienti nemusí cestovat do vzdálenějších měst,“ potvrdil lékař.

V prvním dni společně se zdravotní sestrou Nikolou Koutnou naočkoval z jedné lahvičky vakcíny dvanáct zájemců. A dnes jich bude dvakrát tolik. „Když to bude nutné, zůstaneme v práci se sestřičkou déle,“ dodal.

Aktivní přístup lékaře, který ošetřuje místní a přespolní pacienty už pětadvacet let, chválí zejména místní senioři. „Náš pan doktor je úžasný a moc si vážíme jeho péče. Jsme rádi, že pro nás dělá i to, co by nemusel,“ říká sedmdesátnice Evžena Adamová ze Zlonic.

Možnost nechat se očkovat na venkově ocenili i manželé Drahomíra a Zdeněk Štětinovi, kteří ve středu dorazili do zlonické ordinace z Podbradce. „Bydleli jsme ve Zlonicích celý život a nedávno jsme se odstěhovali. Lékaře rozhodně nezměníme, náš pan doktor nám vyhovuje,“ řekl pětasedmdesátiletý Zdeněk Štětina.

Kromě očkování vyřizuje zlonický lékař i běžnou agendu jako před covidem. A díky tomu, že ovládá sedm světových jazyků, dokáže vše potřebné vyřídit i se zahraničními pacienty, kteří pracují ve firmách v okolí a přicházejí nyní na testování.

Ľubomír Dulka, který pochází ze Slovenska, měl kdysi našlápnuto ke slibné kariéře chirurga. Vážná autonehoda v mládí ale rozhodla jinak. Po zkušenostech s vedením léčebny dlouhodobě nemocných na Moravě další působení v managementu jedné ze středočeských nemocnic odmítl a spokojeně zakotvil ve Zlonicích.

„Kdybych se měl znovu narodit, neměnil bych a zase šel na venkov. Jsem tu spokojený. Rád pracuji s lidmi, rád si s nimi povídám. A na venkově k nim má člověk blíž,“ dodal lékař, který žije s rodinou v nedalekých Libochovicích.