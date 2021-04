Očkování proti koronaviru již poznalo přes dvě stě tisíc Středočechů

Počet Středočechů očkovaných proti koronaviru alespoň jednou dávkou se už blíží čtvrt milionu. Ve čtvrtek na to na facebooku upozornila hejtmanka Petra Pecková (STAN) s tím, že k 31. březnu jich dostalo vakcínu 216 820. Z toho 181 677 dávek bylo ke stejnému datu podáno přímo v kraji, informuje. A ti ostatní? Hodně Středočechů si pro vakcíny zajelo i do Prahy; případně do dalších krajů.

Jak rychle se očkovací statistiky mění, ukazují data o vakcinaci na krajském webu ockovani.kr-stredocesky.cz. K 1. dubnu se již počet dávek podaných v kraji vyšplhal na 188 067 (přičemž za poslední dva týdny jich bylo aplikováno 53 214. Dokončené očkování podáním dvou dávek má v kraji už 55 779 lidí. Z nich je 15 906 seniorů ve věkové skupině 80+, 5983 ve věkovém intervalu 75–79 let a 4356 mezi 70 a 74 roky. Zdravotníků s dokončeným očkováním je v kraji 15 109, zaměstnanců v sociálních službách 9013 – a třeba pracovníků kritické infrastruktury (kam spadají například lidé z integrovaného záchranného systému, energetiky či krizových štábů) je 552. Hrad či zřícenina, řeka i skály. Známá filmová místa lákají k výletům i na dálku Přečíst článek › Právě na přeočkování druhou dávkou byla podle hejtmančiných slov určena většina vakcín dodaných v uplynulém týdnu – a podobné to bude i v tom nadcházejícím. „Musíme primárně doočkovat rizikové skupiny,“ uvedla hejtmanka, která již v minulosti prohlásila, že ona sama s očkováním počká, až na ni dojde řada v rámci vakcinace zdravých lidí ve věkové skupině nad 40 let. Podané dávky vakcín ve Středočeském kraji ke 31. březnu 2021.Zdroj: twitter Petra Pecková Pecková současně připomíná, že lidé, kteří byli nově očkováni po 30. březnu, dostanou druhou dávku Moderny i Pfizeru až po 42 dnech. „Posun je na základě doporučení ministerstva, není třeba mít obavy; je to z lékařského hlediska zcela v pořádku,“ odkázala na stanovisko ministerstva zdravotnictví. S vysvětlením, že posun termínu přeočkování druhou dávkou umožní ochránit více lidi v kratší době. „Nově se mohou registrovat chronicky nemocní pacienti,“ upozornila dále středočeská hejtmanka. Prozatím ve středočeském očkování jasně vede využití vakcíny od společností Pfizer/BioNTech. Prvních dávek bylo aplikováno 85 733 druhých 48 643. Moderna má v rámci kraje zaznamenáno 15 064 použití v rámci první dávky a 6865 k dávce druhé. Látka od výrobce AstraZeneca, jež v posledních týdnech dostala přednost k uplatnění v ordinacích praktických lékařů, zaznamenala 31 491 použitých prvních dávek a 271 aplikací v rámci dávky druhé.

