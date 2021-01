V souvislosti se strategií očkování proti koronaviru by mělo ve Středočeském kraji vzniknout dvanáct velkokapacitních očkovacích center. Denně by zde mělo být očkováno až šest set lidí. Informovala o tom hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková (STAN) na vlnách Českého rozhlasu Region v pořadu K věci.

Očkovaní proti Covidu-19. Ilustrační foto | Foto: Deník / Michal Fanta

V každém regionu Středočeského kraje by mělo vzniknout takzvané velkokapacitní očkovací místo. Očkovací místa by se měla nacházet mimo prostory současných zdravotnických zařízení, měla by být dostatečně prostorná a dobře přístupná veřejnosti. Vakcína by zde měla být denně aplikována až šesti stům obyvatel denně. Podle hejtmanky Petry Peckové se na takovýchto prostorách Středočeský kraj již domluvil v šesti regionech z celkových dvanácti. Například v Benešově a Mladé Boleslavi bude takovým místem kulturní dům, v Kolíně by se mělo očkovat v prostorách školícího centra nemocnice.