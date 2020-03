Od seniorů se záchranáři odstěhovali, aby je neohrožovali

Z Hostivice do Hostivice to sice není daleko, i tak však tým jedné z výjezdových základen Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje na Praze-západ zažíval v pondělí celkem perné stěhování. Hostivická posádka přesídlila do prostor sokolovny, když dočasně opustila trvalé působiště v seniorském domově Zelená Lípa Hostivice.

Sokolovna Hostivice je dočasnou služebnou záchranky. | Foto: Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje