Úseky, kde plynulá doprava prakticky zkolabovala, se protáhly od míst s omezením na Vlašimsku až na Vysočinu, přičemž dopravu brzdí několik samostatně se pohybujících kolon.

Už před sedmou hodinou vydala policie následující upozornění pro jízdu ve směru na Brno: na kilometru 55 – 55,9 tvorba kolon vozidel, nebezpečí dopravního kolapsu; zdržení do 60 minut. V dalších minutách zácpy i zdržení postupně narůstaly do té míry, až dopravní informace Zelené vlny veřejnoprávního rozhlasu vyzývaly řidiče, aby za Divišovem na 50. kilometru na D1 vůbec nenajížděli – a vyhnuli se jí až po Jihlavu; celková časová ztráta při cestě na Brno podle těchto informací přesáhla tři hodiny, přičemž s největšími zdrženími je třeba počítat ve středních Čechách u Zruče nad Sázavou a Trhového Štěpánova, na Vysočině pak u Humpolce. Zklidnit by se situace na středočeské části D1 měla podle policejních předpokladů hodinu před polednem. Znatelně lepšit se však situace začala podle informací Ředitelství silnic a dálnic už před devátou dopolední.

Komplikace na D10

Dopravním komplikacím se ve čtvrtek po ránu se nevyhnuly ani další dálniční tahy ve středních Čechách. Vážná situace s velkou dopravní zácpou nastala zvláště na příjezdu ku Praze po dálnici D10 po nehodě v omezení na sedmém kilometru, kde čtvrt hodiny před sedmou hodinou havarovala tři auta; naštěstí se vše obešlo bez zranění. I tímto místem v blízkosti Brandýsa nad Labem-Staré Boleslavi navíc projížděla vojenská technika, což trable jen prohloubilo. Po osmé hodině policie vydala upozornění na tvorbu kolon vozidel při příjezdu po D10 do Prahy od Mladé Boleslavi mezi kilometry 13,7 a 5,8 – ovšem s tím, že zde by se situace měla zklidnit do hodiny.

V souvislosti s přesunem vojenských kolon nebyla ve středních Čechách hlášena žádná dopravní nehoda. Jedna se nicméně stala na jihu Moravy: na dálnici D2 ve směru jízdy Brno – Lanžhot. V zúžení na 34. kilometru se srazilo nákladní auto s jedním z vozidel vojenského konvoje. Nikomu se nic nestalo, avšak střet přinesl dopravní kolaps.