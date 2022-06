Popraskaný džbánek ukrýval poklad. Unikátní nález bude k vidění jen pár hodin

Bylo to loni 24. srpna poblíž obce Třebovle – nicméně přesnou lokalitu archeologové v podobných případech nechtějí upřesňovat. Není to však kvůli obavám, aby je někdo „nepředešel“ a neobjevil případné další cennosti, které by se mohly nacházet v okolí. Lokalita už byla důkladně propátrána a archeologové jsou si jisti, že jiný „pozdrav“ z minulosti už se tam neukrývá. Zkušenost však ukazuje, že se tam často stejně vydává „zkusit štěstí“ řada nadšenců vybavených detektory kovů; to se nelíbí majitelům pozemků – a někdy to vede až ke komplikacím, které pak mají archeologové s vlastníky při svých výzkumech. Stejně tak nechtějí zveřejňovat bližší údaje o nálezci, jenž „poklad“ odevzdal, pokud si to výslovně nepřeje on sám: mají obavy, aby publicita neodrazovala případné další objevitele.

Zlatou přezku vyhrábla zvěř

Muž, který loni objevil masivní litou přezku vyrobenou před 16 stoletími, si podle vlastních slov vyrazil k lipanské mohyle. Cestou ho v lese zaujal lesknoucí se předmět. Ten ho v půdě rozryté zvěří upoutal zlatavou barvou – a při bližším pohledu i tvarem, uvedl do protokolu o okolnostech nálezu. „Jelikož mě zaujal, vzal jsem jej s sebou,“ konstatoval. S dodatkem, že ho napadlo, že by se mohlo jednat o hodnotný historický artefakt, a tak ještě téhož dne poslal e-mail do Podlipanského muzea v Českém Brodě. Tam ho odkázali na konkrétní pracoviště Regionálního muzea v Kolíně – a pak už nález putoval do rukou odborníků. Objevitel se také na místo vrátil, tentokrát v doprovodu pracovníků kolínského muzea i Archeologického ústavu Akademie věd ČR, aby jim ukázal, kde přezka ležela.

Nález se stal vlastnictvím Středočeského kraje; konkrétně součástí sbírek Regionálního muzea v Kolíně. Za jeho odevzdání může objevitel získat odměnu, připomněl středočeský radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Václav Švenda (Spojenci/TOP 09). „Nálezci archeologického nálezu náleží odměna až do výše deseti procent kulturně historické hodnoty, určené na základě odborného posudku, a je-li archeologický nález zhotoven z drahých kovů, až do výše ceny tohoto materiálu,“ upřesnil Švenda. Právě tento postup se při výpočtu odměny uplatnil v tomto případě. Puncovní úřad určil, že přezka obsahuje 277 gramů zlata v hodnotě bezmála 310,5 tisíce korun a téměř deset gramů stříbra za 164 koruny; dohromady 310,6 tisíce.

Poklad pomohlo odhalit tání

O vyplacení zákonné odměny pro nálezce svědectví minulosti hlasovali krajští zastupitelé už také letos v únoru. Tehdy rozhodli o vyplacení 302,1 tisíce korun za upozornění na skutečný poklad. Šlo o celkem 102 zlatých a stříbrných mincí včetně dukátů a tolarů z období let 1550–1625, které si do kořenů stromu zřejmě ukryl zámožnější obchodník v neklidných dobách třicetileté války – a už se pro ně nevrátil. V lese poblíž obce Velké Všelisy je až loni 1. února náhodně objevil muž na procházce se psem: na stráni s odtávajícím sněhem ho zaujaly lesknoucí se plíšky. Když zjistil, že se jedná o několik starých mincí ležících volně na povrchu, přivolal archeology, kteří se postarali o odborné vyzvednutí celého depotu, nyní uloženého v Muzeu Mladoboleslavska. V tomto případě byla odměna určena jako 10 procent z kulturně historické hodnoty, vyčíslené znaleckým posudkem Národního muzea.