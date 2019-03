Připomněla to Eva Hašlová z územního odboru středočeské policie pro Prahu-venkov: Východ – a ne náhodou; na projektu, jehož smyslem je ukázat pravou podobu mámivého pozlátka drogových lákadel, policie dlouhodobě spolupracuje.

Název Revolution Train označuje vlakovou soupravu speciálně upravenou na multimediální scénu zapojující do vnímání všechny smysly: ve vagonech jsou připraveny výjevy, jaké uživatelé drog mají skutečně před očima každodenně. A odvíjí se filmový příběh, do jehož děje jsou nakonec v debatě o tom, co se odehrává, vtaženi i návštěvníci.

Preventivní projekt se zaměřuje především na děti a mládež ve věku od 10 do 17 let. „Snaží se zapůsobit na návštěvníka vlaku a efektivním způsobem tak ovlivnit jeho pohled na nelegální drogy i legální závislosti – a inspirovat jej k pozitivním životním volbám,“ připomněla policistka Hašlová.

Zdůraznila, že v případě školních výprav prohlídkou vlaku projekt nekončí: následuje návazný program „To je zákon, kámo!“ připravený ve spolupráci s Národní protidrogovou centrálou. „Policistky z oddělení tisku a prevence ze Středočeského kraje do tří měsíců od prohlídky vlaku opět navštíví děti ve školách – a společně posuzují trestněprávní následky chování drogově závislých osob,“ upozornila Hašlová, že jednou cestou na nádraží kampaň nekončí.

Tohle se sice týká škol, nicméně Hašlová zve k návštěvě i rodiče s dětmi. I pro ně je připraven zážitkový program. „Neváhejte a přijďte navštívit tento unikátní preventivní program, který je velmi žádaný i v sousedních zemích.“ upozornila, že v rámci zastávky jarní tour protidrogového vlaku v Brandýse nad Labem je čas od 8.00.do 14.20 vyhrazen pro školy, které si předem rezervují konkrétní termín – a doba od 15.30 do 18.00 pak patří veřejnosti.

Více o projektu čtěte ZDE: