/FOTOGALERIE/ Žádné práce, které by omezovaly počet jízdních pruhů, aby byl co nejplynulejší odjezd na prázdniny. Nebo na víkend prodloužený o dva státní svátky. Takový je slib Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) pro středu, čtvrtek i pátek.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/ Martin Divíšek

Až do konce pracovního týdne jsou zrušeny všechny plánované práce údržby, které by v době mezi osmou hodinou a devátou večer komplikovaly průjezd nad rozsah trvalých omezení v místech, kde se dlouhodobě staví v rámci rekonstrukcí a modernizací. Ke klidnějšímu návratu z „víkendu“ by mělo přispět také stejné opatření platné pro úterní odpoledne, podvečer i večer: od 13. do 21. hodiny.