Střední Čechy – S návrhem na hlasování o odvolání radního pro oblast investic a veřejných zakázek Martina Hermana (ANO) nepochodili na pondělním jednání krajských zastupitelů opozičníci z řad STAN. Předseda jejich klubu Věslav Michalik připomněl rozruch, který v Kolíně před komunálními volbami vyvolalo šíření anonymního letáku s ostrou kritikou starosty Víta Rakušana, který byl přesto starostou opět zvolen (a právě v pondělí tento post opouští v souvislosti s tím, že se mezitím stal předsedou STAN).

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Petr Šimr

Posléze vyšlo najevo, že anonymní leták proti Rakušanovi objednal a nechal roznést právě Herman – tehdejší Rakušanův protikandidát v boji o post starosty Kolína. „Vydával se za cizí osobu,“ kritizuje Michalik, když na jednání zastupitelů připomněl známá fakta: Herman (byť s vlastním občanským průkazem) založil bankovní účet znějící na cizí jméno, a to výhradně k financování anonymní kampaně. „To je neslučitelné s tím, jak by měl jednat člověk, který kraj reprezentuje navenek,“ zdůraznil Michalik. Hovoří v té souvislosti o nečestném jednání, které není možno akceptovat. Naznačil navíc, že s tímto případem by mohlo souviset i ukončení spolupráce kolínské nemocnice – akciové společnosti vlastněné krajem – s právníkem, jenž jí dlouhodobě poskytoval služby: skončil poté, co během pátrání po původci letáku angažoval při hledání „neznámého pachatele“.