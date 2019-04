Od deváté dopolední do 18. hodiny se tam uskuteční Středočeský železniční den – přičemž program je připraven nejen přímo na nádraží a v rámci vyjížděk, ale organizátoři spolupracují také s dalšími partnery; včetně radnice či zámku Nelahozeves nebo muzea technických hraček ve Velvarech.

Pro zájemce bude připraveno i rozmanité svezení: jízdy moderními vlakovými jednotkami i historickými vlaky, stejně jako autobusy, jejichž pravidelný provoz už patří minulosti; dále nebudou chybět atrakce pro děti i dětská vystoupení. Možné však bude také zažít komentované prohlídky knihovny a archivu Českých drah či si prohlédnout stanici drážních hasičů.

S akcí je spjata také ohlášená jízda parního vlaku Svatý Jiří mířícího z Prahy přes Kralupy nad Vltavou na Řipskou pouť. Historické vozy Bai a Rybák ze 40. a 50. let minulého století, doplněné i pamětnickým bufetovým vozem, skutečně vyjedou – kvůli protipožárním opatřením v sobě sucha však České dráhy ohlásily náhradu parní mašiny motorovou lokomotivou 753.101. „V souvislosti s rizikem vzniku požárů bude nahrazena historickou dieselovou lokomotivou zvanou Brejlovec v historickém nátěru,“ upřesnil Petr Pošta z centrály Českých drah. Možnost, že v případě zrušení zákazu jízdy parních lokomotiv se nakonec pojede podle původního plánu, však ještě úplně nepadla.

Svezení chystané pro návštěvníky Středočeského železničního dne

- Historický vlak Svatý Jiří jedoucí z Prahy přes Kralupy nad Vltavou na Řipskou pouť v Krabčicích (železniční zastávka Ctiněves), přičemž navštívit je možné také Podřipský rodinný pivovar, zámek v Nelahozevsi nebo Železniční muzeum Zlonice (které se vlastně, přesně řečeno, nachází v Lisovicích)

- Historické vlaky jezdící v okolí Kralup nad Vltavou: hvězdicovité jízdy do Neratovic, Velvar, Lužce nad Vltavou a Kladna s lokomotivou Karkulkou

- Historický motoráček Hurvínek jezdící z Kralup nad Vltavou do Nelahozevsi (kde si lze prohlédnout zámek za zvýhodněné vstupné)

- Moderní jednotka InterPanter a vlaky tažené historickými lokomotivami Bobina a Kyklop – budou nasazeny na vybraných pravidelných spojích mezi Prahou a Kralupy nad Vltavou

- Historický motorák Kredenc na pravidelných spojích do Velvar (kde bude za zvýhodněné vstupné přístupné muzeum technických hraček)

- Motorová jednotka RegioShark nabízející v 10.14 a 14.20 svezení z Kralup nad Vltavou na Řipskou pouť

- Motorový vůz řady 810 jedoucí do hasičské stanice Správy železniční dopravní cesty v Kralupech nad Vltavou

- Historický autobus Karosa ŠD 11: okružní linka po Kralupech nad Vltavou

- Historický autobus Ikarus 280.10 příměstský: okružní linka v trase Kralupy nad Vltavou – Nelahozeves – Veltrusy – Kralupy nad Vltavou

- Historický autobus Škoda 706 RTO linkový: trasa Kralupy nad Vltavou – Tursko – Holubice – Svrkyně – Velké Přílepy – Noutonice (možnost přestupu na Cyklohráček) a zpět

V InterPanteru a soupravě s lokomotivami Bobina a Kyklop mezi Prahou a Kralupy nad Vltavou, dále v motorovém voze Kredenc z Kralup do Velvar a v RegioSharku z Kralup pod Říp platí běžný tarif Českých drah a Pražské integrované dopravy. Ve vlaku Svatý Jiří, historických vlacích po okolí Kralup nad Vltavou a v motorovém voze Hurvínek z Kralup do Nelahozevsi platí zvláštní tarif Českých drah. Historické autobusy pojedou v režimu bezplatné přepravy.

Zdroj: Regionální organizátor Pražské integrované dopravy, České dráhy