Nyní je uzavřen úsek od ulice K Zeleným domkům až po kruhový objezd u Obchodního centra Kunratice v ulici Dobronická, sdělila Deníku Barbora Lišková z Technické správy komunikací. „Veškeré práce by měly být dokončeny nejpozději do konce září,“ slibuje, že uzavírka nepotrvá dále než čtvrt roku. Upozornila také, že práce jsou rozděleny do dvou etap – přičemž v té první nyní zůstává zachován alespoň vjezd do ulic K Ústavu a Jihočeská.

Objízdné trasy jsou vyznačeny po Kunratické spojce nebo přes ulice Jalodvorská a Libušská. Autobusy objíždějí uzavřený úsek ulicí K Zeleným domkům nebo přes Zálesí, Štúrovu a Libušskou ulici. Dřívější zkušenosti naznačují, že dopravní problémy provázejí omezení v této části města především na počátku – než si pravidelně dojíždějící řidiči najdou optimální řešení a zvyknou si na ně. Komplikovanější bývá situace zvláště v ranní špičce ve směru jízdy do Prahy – odpolední návrat je už totiž rozložen do delšího časového úseku.

Omezení dopravy v souvislosti s uzavírkou Vídeňské ulice v Praze

* Automobilová doprava

- Doprava do Kunratic ve směru z Prahy je vedena po objízdné trase ulicemi Jalodvorská, Libušská a Dobronická; místní dopravní zátěž má přenášet ulice K Zeleným domkům

- Objízdné trasy směr Jesenice:

+ z oblasti Braníka, severní části Krče a Michle: Jižní spojka – Brněnská – Na Jelenách – Kunratická spojka – Vídeňská

+ z oblasti jižní části Krče: Vídeňská – vpravo Jalodvorská – vlevo Libušská – Kunratická spojka – Vídeňská

+ z oblasti Lhotky: Zálesí – vpravo Štúrova – Libušská – Kunratická spojka – Vídeňská

- Objízdné trasy směr Praha-centrum:

+ od Jesenice: Vídeňská – vpravo Kunratická spojka – přímo Kunratická spojka a dále podle uvážení po vyšší komunikační síti Prahy 11

+ z oblasti Hrnčíř: K Labeškám – vpravo Kunratická spojka a dále po vyšší komunikační síti Prahy 11 + z oblasti Kunratic: Dobronická – vpravo Libušská – přímo Libušská – Štúrova a dále po vyšší komunikační síti Prahy 4

+ z oblasti Písnice: Libušská – Štúrova a dále po vyšší komunikační síti Prahy 4

+ z oblasti Modřan a Kamýku: Meteorologická – vlevo Libušská – Štúrova a dále po vyšší komunikační síti Prahy 4



* Autobusová doprava

- Městská hromadná doprava:

+ Směr Praha-centrum od Šeberáku: linky 193 a 203 vedeny po trase K Libuši – vpravo K Zeleným domkům – vpravo Vídeňská a dále po své trase

+ Směr Kunratice: linky 193 a 203 vedeny po trase Vídeňská – vlevo K Zeleným domkům – vlevo K Libuši a dále po své trase

- Příměstské linky:

+ Linky 332, 339 a 956: směr „Neveklov“ (linka 332), „Týnec nad Sázavou“ (linka 339), „Jílové u Prahy“ (linka 956): do zastávky „Nemocnice Krč“ po pravidelné trase – vpravo Zálesí – vlevo Štúrova do zastávky „Tempo“ – přímo Libušská – vlevo Dobronická – vpravo Vídeňská do zastávky „U Tří svatých“ a dále po pravidelné trase; směr „Praha, Budějovická“: do zastávky „U Tří svatých“ po pravidelné trase – vlevo Dobronická – vpravo Libušská – přímo Štúrova do zastávky „Tempo“ – vpravo Zálesí – vlevo Vídeňská do zastávky „Nemocnice Krč“ a dále po pravidelné trase

+ Linka 335: směr „Kamenice, Kulturní dům“: do zastávky „IKEM“ po pravidelné trase – přímo Vídeňská – vlevo K Zeleným domkům do přemístěné zastávky „Zelené domky“ – vpravo K Libuši – vlevo Vídeňská do zastávky „U Tří svatých“ a dále po pravidelné trase; směr „Praha, Budějovická“: do zastávky „U Tří svatých“ po pravidelné trase – vpravo K Libuši – vlevo K Zeleným domkům do přemístěné zastávky „Zelené domky“ – vpravo Vídeňská a dále po pravidelné trase

+ Linka 337: směr „Pyšely, náměstí“: do zastávky „IKEM“ po pravidelné trase – přímo Vídeňská – vlevo K Zeleným domkům – vpravo K Libuši – vlevo Vídeňská do zastávky „U Tří svatých“ a dále po pravidelné trase; směr „Praha, Budějovická“: do zastávky „U Tří svatých“ po pravidelné trase – vpravo K Libuši – vlevo K Zeleným domkům – vpravo Vídeňská a dále po pravidelné trase

+ Linka 362: směr „Jílové u Prahy, náměstí“: Do zastávky „IKEM“ po pravidelné trase – přímo Vídeňská – vlevo K Zeleným domkům – vpravo K Libuši – přímo Dobronická a dále po pravidelné trase; směr „Praha, Budějovická“: po křižovatku Dobronická x Vídeňská po pravidelné trase – přímo K Libuši – vlevo K Zeleným domkům – vpravo Vídeňská a dále po pravidelné trase



Zdroj: TSK, Ropid