V oblasti někdejšího hradiště, často označované s odkazem na jednu z etap jejího rozmachu jako oppidum Závist, přednedávnem vyrostla mohutná rozhledna – a obec společně se středočeským hejtmanstvím plánují, že by tam mohla vzniknout také instalace podle návrhu architekta Josefa Pleskota. V rámci projektu „zpřítomnění“ lokality by jí měly dominovat měly výrazně nabarvené geometrické tvary z betonu vyznačující místa, kde archeologové odkryli zbytky někdejších budov (jejichž pozůstatky jsou dnes skryty pod vrstvou navážky; tam by také zůstaly – jen by bylo na povrchu vyznačeno místo, kde se nacházejí). Dílo by nabídlo originální pohled a přehled o objevech archeologů jak na úrovni terénu, tak při pohledu z rozhledny.