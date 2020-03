Ta se ústy někdejšího náměstka hejtmanky s kompetencí pro oblast zdravotnictví Martina Kupky (ODS) staví na stranu nespokojené zaměstnankyně krajské záchranky, jež se ohradila proti stavu zásob ochranných prostředků proti koronaviru; zvláště vůči nedostatku respirátorů. Středočeská záchranná služba je příspěvkovou organizací kraje – a tudíž i intenzivním předmětem zájmu středočeských politiků.

Na počátku byl otevřený dopis Veroniky Brožové ze zdibského stanoviště záchranné služby. Vyvolal haló v médiích i rozruch na krajské politické scéně. Brožová si stěžovala na zoufalý nedostatek ochranných pomůcek pro případ péče o pacienta s koronavirem. Konkrétně zmiňovala, že je na stanovišti ve Zdibech k dispozici jediný respirátor a tři balíčky kompletních ochranných pomůcek pro výjezd k infekčnímu pacientovi.

Knor zaměstnankyni upozornil na porušení pracovní kázně

Ředitel záchranky Knor ve své odpovědi Brožové, již na svém facebookovém profilu zveřejnila hejtmanka Jermanová, označil její otevřený dopis za neprofesionální selhání, jež může vést k šíření paniky v laické veřejnosti. Dopis záchranářky podle něj obsahuje nepravdy – v sanitkách podle něj jsou k dispozici respirátory jak pro oba členy posádky, tak pro pacienta, které lze v případě použití vyfasovat znovu (což potvrdil i šéf odborové organizace záchranné služby Jiří Havlovic) – a současně se ředitel podivuje nad tím, že své výhrady pisatelka neřešila se zástupci zaměstnavatele. S odkazem na pracovní řád Brožovou upozornil, že její počínání kvalifikuje jako porušení pracovní kázně; s pracovněprávními důsledky.

Proti tomu se však středočeská opozice ohrazuje. „Vedení záchranné služby by mělo reagovat přiměřeněji,“ reagoval Kupka za klub zastupitelů ODS. „Není možné vyhrožovat výtkou za porušování pracovní kázně záchranářce, která reaguje na reálný nedostatek ochranných prostředků,“ prohlásil s tím, že za „nepřijatelný“ považuje naopak přístup ředitele.

Kupka se staví na stranu zaměstnankyně

Kupka pomíjí informace krajského úřadu o stovkách respirátorů distribuovaných v posledních dnech – a odkazuje na sobotní tiskovou zprávu zveřejněnou právě na webu krajského úřadu. „Bylo jasně uvedeno, že první dodávka od státu byla v sobotu 14. března ráno – a představovala 38 respirátorů FFP3 a 12 FFP2. Nedostatečná vybavenost je tedy zcela zřejmá,“ má Kupka jasno. Ředitele Knora proto vyzývá, aby „ve vyhrocené situaci reagoval přiměřeněji a s větším pochopením“.

Upozornil také, že nedostatek ochranných prostředků je aktuálně největší problém v celé republice – a Středočeský kraj je na tom s ohledem na svou velikost a počet obyvatel „snad nejhůře v celé zemi“.

Zjevně tím narážel na číselné údaje o státních dodávkách do všech krajů zveřejněné ve čtvrtek ministerstvem zdravotnictví, které skutečně nabízejí kontrasty. Vyniknou zvláště při srovnání materiálu dodaného do Středočeského kraje a do hlavního města: brýle Střední Čechy 0, Praha 770; dezinfekce Střední Čechy 30, Praha 390; roušky Střední Čechy 22 905, Praha 40 763, respirátory Střední Čechy 5650, Praha 31 200; rukavice Střední Čechy 200, Praha 2300; rychlotesty střední Čechy 12 000, Praha 17 000; štíty Střední Čechy 0, Praha 620. Celkový součet: střední Čechy 40 785, Praha 93 043, uvádí web ministerstva zdravotnictví. Rozdíly vzbudí pozornost, byť je pravdou, že pražské nemocnice nelze srovnávat se středočeskými – a hlavní město v oblasti zdravotnictví poskytuje služby i řadě obyvatel z okolí.