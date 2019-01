Příbram - Obyvatelé Příbrami a okolí by se mohli dočkat modernějšího aquaparku. O tom, jaké možnosti vyžití si budou moci návštěvníci užít, rozhodnou zastupitelé na listopadovém jednání.

Aquapark v Příbrami. | Foto: MěÚ Příbram

„Zajistili jsme studii rozvoje, oponentní posudek a ekonomickou analýzu. Pro zastupitele máme připraveno několik variant možných rekonstrukcí," sdělil místostarosta Václav Švenda. Nejméně nákladná varianta, která zahrnuje pouze ty nejnutnější provozní opravy, přitom vyjde předběžně na sto milionů korun.

V případě, že dojde na rozšíření areálu o wellness zónu, fitness či tobogány, vyšplhá se cena na více než dvojnásobek. „Proběhla mezi občany anketa, ve které se dvě třetiny respondentů přiklonily ke zrušení přilehlého Snack Baru. Na dalším jednání by se k návrhům měli vyjádřit zastupitelé," dodal místostarosta.

Rozhodnutí zastupitelstva bude sloužit k tomu, aby se zadala projektová dokumentace ve zvoleném rozsahu. „Doufám, že se rozhodneme pro variantu, která bude aquapark rozvíjet o něco víc," uzavřel Švenda.

Přání veřejnosti

Veřejné debaty ohledně modernizace aquaparku se začátkem září zúčastnilo 1663 obyvatel, což je zhruba pět procent obyvatel Příbrami, velkou část respondentů tvořili mladí lidé, zejména rodiče s dětmi. Z ankety také vyplynulo, že velké procento lidí jezdí do aquaparku autem, tudíž budoucí podoba by tomuto trendu měla být také přizpůsobena.

Respondenti jsou častými návštěvníky jiných aquaparků a je zajímavé, kolik jsou do jeho návštěvy ochotni investovat času polovina jich vyráží do Prahy, čtvrtina do Berouna a část ještě dál.

Nejvíce respondenti kritizovali celkový stav zařízení, zejména nízkou atraktivitu a čistotu. Stěžovali si i na teplotu vody. To, co by respondenti ocenili na budoucí podobě, jsou zejména atrakce, od skluzavek, toboganů a dalších zážitků až k různým wellness zařízením, které jim umožní trávit zde volný čas.

Nutno podotknout, že předpokladem vytvoření prostředí pro volnočasové využití aquaparku, je primárně kvalitní základní zázemí, kromě odstranění současných problémů také doplnění kapacit například skříňky, sprchy, toalety a podobně, které schází zejména ve venkovní části.

Zvažovaná celková uzavírka by také neměla být problém. Lidé jsou podle průzkumu ochotni oželet roční uzavření, pokud přinese požadovaný komfort.

Využití úvěru

Modernizaci podle vedení města nebude možné uhradit z rozpočtu města. Peníze připravené na letošní opravy sprch by radnice mohla využít na přípravu projektové dokumentace a všechny potřebné posudky. Větší část prací by pak nejspíš financovala z úvěru.

Banky podle Švendy nabízejí městu sazby od nuly do 0,4 procenta. „Je tam i reálný předpoklad toho, že bude po rekonstrukci vycházet významně lépe ekonomika toho zařízení, takže zatížení městského rozpočtu by nemělo být sto procent splátek úvěru, ale mělo by to být méně, protože bazén by měl být více soběstačný," uvedl Švenda.

Podle starosty Vařeky město může buď deset let spořit, každý rok si odkládat stranou deset milionů korun a poté aquapark opravit nebo může rekonstrukci spustit hned a díky celkové modernizaci ušetřit na provozu.

