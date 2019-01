Příbram - Rozsáhlá oprava příbramského aquaparku vyjde až na 150 milionů korun. Cenu ovlivní mimo jiné i to, zda se rekonstrukce bude týkat i venkovního bazénu. S úpravami chce vedení města začít už příští rok. To tento týden potvrdil starosta Jindřich Vařeka.

Modernizaci ale s největší pravděpodobností nebude možné uhradit z rozpočtu města. Peníze připravené na letošní opravy sprch by radnice mohla využít na přípravu projektové dokumentace a všechny potřebné posudky. Větší část prací by pak nejspíš financovala z úvěru. „Rozhodně si na to bude muset vzít město úvěr, žádná dotace není ve výhledu, není absolutně možná," uvedl starosta.

Část nákladů by se podle Vařeky mohla zaplatit z očekávané zvýšené návštěvnosti. Radní už mají k dispozici hotovou studii, oponentní posudek a uspořádali anketu mezi obyvateli města, které se zúčastnilo 1650 respondentů.

Přání: sauna i monstrózní tobogány

O budoucí podobě aquaparku besedovalo vedení města tuto středu také s veřejností. Návrhy od Příbramáků by se měly zahrnout do studie, na jejímž základě bude zpracována projektová dokumentace. Mezi přáním respondentů se objevilo zřízení sauny či monstrózních tobogánů.

Problémem příbramského akvaparku jsou podle radnice hlavně technologie, které jsou i 40 let staré. V areálu by měla vzniknout mimo jiné wellness zóna. „Měla by přibýt zážitková zóna - divoká řeka, hřib pro děti a relaxační záležitosti v rámci velkého bazénu," uzavřel Vařeka.

