Estakáda Řepy - Ruzyně. To je úsek Pražského okruhu, který se nově může stát noční můrou řidičů projíždějících po této frekventované dálnici D0. Od soboty 10. července tam totiž začne vyrůstat dopravní omezení kvůli opravě mostních závěrů. A bude to zrovna v místech, které jsou jakousi „křižovatkou“ pro směry jízdy k dálnicím D1, D5, D6 i D7. A na letiště.

Estakáda Řepy - Ruzyně. | Foto: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Příprava nového uspořádání dopravy má trvat do nedělní 22. hodiny – přičemž během této doby bude doprava vedena přes den dvěma jízdními pruhy a v noci ze soboty na neděli (do páté ranní), pouze jedním. Následně se rozběhne první etapa prací – podle informací Martina Bučka z týmu komunikace Ředitelství silnic a dálnic ČR plánovaná do soboty 24. července.