A proč se jako připomínka této události, stejně jako hrdinství dalších výsadkářů, loni v prosinci ve vstupní hale Památníku národního útlaku a odboje v Panenských Břežanech objevil otisk kusu cihlové zdi z Londýna?

Odpovědi na tyhle otázky přináší filmový dokument Transfer 3, který měl ve středu premiéru právě v krajském památníku v Panenských Břežanech. Koncem října bude tento snímek k vidění na prestižní přehlídce autorských dokumentů, na Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava. Počítá se také s jeho využitím v rámci kulturně vzdělávacích akcí – a především ve školách.

Žákům může názorně ukázat, jak to přišlo, že symbolem odporu a aktivního boje proti nacistům v období druhé světové války se stala kopie části stěny ve dvoře komplexu Porchester Gate v Londýně. Tam měli exilové sídlo českoslovenští vojenští zpravodajci – a právě před touto zdí byly pořizovány fotografie mužů vysílaných na mise do okupovaných Čech (zprvu už nikoli na Moravu; až nad ni by tehdy používaná letadla nedoletěla). Fotografováni tam byli i Jozef Gabčík a Jan Kubiš, kteří vstoupili do učebnic právě díky atentátu na Heydricha.

Dokument Transfer 3 neukazuje jen to, jak náročným úkolem bylo dostat do Panenských Břežan otisk zdánlivě obyčejné londýnské zdi z typických neomítnutých cihel, u níž lze podle drobných nerovností, vad a poškození dodnes dohledat, kde přesně stáli v okamžiku pořízení snímku Kubiš i Gabčík. Současně se lze seznámit se vzpomínkami pamětníků – a nechybí ani řada archivních fotografií i ukázek z dochovaných filmů. Vše shromáždit a dát dohromady bylo náročné technicky i časově – ale stálo to za to už díky silným zážitkům a emocím, připomněl spoluautor dokumentu Martin Baloun. „Projekt přinesl setkání s mnoha zajímavými lidmi, návštěvy míst, kde se psala historie – a příběhy, které to všechno propojily,“ konstatoval.

Symbolické propojení v podobě pomyslného mostu mezi originálem londýnské zdi a jejím otiskem v Panenských Břežanech, mezi chvílemi, kdy se před ní parašutisté v Londýně fotografovali a mezi okamžiky, kdy jim pak lidé pomáhali doma, zmínila v rámci středeční premiéry i hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). Vyzdvihla v té souvislosti „statečné středočeské obyvatelstvo“. „Vznik dokumentu Transfer 3 vnímám jako další splátku našeho dluhu vůči všem těmto lidem,“ zdůraznila.