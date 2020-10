Panenek, které mají pomáhat, vytvořili středočeští senioři 160

Rekordních 160 textilních panenek vyrobili klienti středočeských domovů seniorů a dalších zařízení poskytujících sociální služby, kteří se zapojili do letošního ročníku Miss panenka Senior. Tu, stejně jako juniorskou kategorii pro žáky a studenty (kteří své výrobky mohou zasílat na adresu Českého výboru pro UNICEF do konce listopadu), vyhlašuje kraj společně s českým zastoupením UNICEF; Dětského fondu organizace spojených národů. Jde o to vyrobit látkovou postavičku podle jednotného střihu a tu pak vyzdobit podle vlastní fantazie. A pojmenovat. Vedle panenek to mohou být i panáčci.

1. místo: Agnes - Výtvarný klub DZR Centrin s.r.o. | Foto: archiv Krajského úřadu Středočeského kraje