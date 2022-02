Parkování P+R má být kolem Prahy více. A s Lítačkou i zadarmo

Jejich slova Deník tlumočil místostarostovi Soukupovi. Podle něj je otevření parkovacího domu prvním a nezbytným krokem k tomu, aby mohly začít práce na přípravách postupných změn parkování v celém městě. „Má dost velkou kapacitu na to, abychom tam nasměrovali přijíždějící,“ poznamenal Soukup. Nové parkování tak má třeba ulevit centru, kde dosud často nechávali svá auta lidé z okolí, pokračující pak v cestě do Prahy veřejnou dopravou.

Zóny zatím byly na přání

Zprovoznění parkovacího domu umožňuje pokračovat v přípravách na rezidentních a abonentních zón, které by měly parkování usnadnit a být přínosem hlavně pro místní. Ty se dosud ve městě objevily ve dvou vlnách jen v rámci pilotního projektu, a to tam, kde si je tamní obyvatelé sami přáli: například v okolí velkého výrobního závodu Continental, kam hodně zaměstnanců přijíždělo autem. „V druhé vlně je maličko rozšiřujeme a upravujeme, protože se pořád učíme, jak dostupná místa ideálně využít,“ řekl Deníku zástupce starosty.

Říčanští se dočkají referenda k parkování: v úterý po jarních prázdninách

Cílem je podle jeho slov vyhnout se dvěma extrémům: situaci, kdy by místa pro auta zela prázdnotou, stejně jako tomu, že budou prodána vícekrát, takže lidé by stejně neměli kde zaparkovat. Je přitom třeba mít na paměti například kapacitu sídliště, při jehož výstavbě se počítalo s 0,7 auta na byt; k uspokojení dnešních potřeb by tak nestačilo, aby kdyby teoreticky došlo na zrušení veškeré zeleně – k čemuž se město samozřejmě nechystá. „Ideální je takové řešení, aby zóny byly skoro plné, ale současně bylo kde zaparkovat,“ nastínil cíl místostarosta Soukup.

Vedení města se chce s občany na řešení domluvit a ne dostat do konfliktu, aby nenastala situace obdobná té, jaká se vyvinula v nedalekých Říčanech: tam budou mít 15. února místní referendum o zrušení pravidel upravujících parkování. Nyní se tedy začne vše připravovat, propočítávat – a také navrhovaná řešení probírat s občany. Přičemž Soukup připouští, že se blíží volby, před nimiž by se parkování mohlo stát jedním z témat. I to je prý důvod k tomu, aby se výsledný model rodil citlivě, v rámci debat s občany a se zřetelem na to, ve kterých lokalitách převažuje krátkodobé parkování či třeba kde by se přes den mohlo platit, zatímco přes noc by byla místa vyhrazená pro lidi, kteří mají v místě trvalé bydliště, nájemní smlouvu, vlastní nemovitost, provozují podnikání nebo se stanou abonenty.

Pro stovky aut a desítky kol

Brandýský parkovací dům s 316 stáními pro auta v režimu P+R (včetně šesti vyhrazených pro elektromobily, doplněných třemi dobíjeními stanicemi) a 76 místy pro jízdní kola začala pro město stavební společnost BAK stavět předloni na podzim. Celkové náklady se vyšplhaly na 140,3 milionu korun, přičemž bezmála 100 milionů korun představuje dotace z Integrovaného regionálního operačního programu.