Kolik absolventů oboru biotechnologie každý rok vychází ze školy s cílem pracovat v pivovaru?

Bude to zhruba třetina absolventů oboru biotechnologie. Je to zhruba těch 8-10 lidí, kteří tady končí a odcházejí pracovat do pivovaru.

Znamená to, že je sládků málo? Nebo to stačí?

Je nutné zde rozlišovat dvě věci. U nás absolventi odcházejí hodně do větších pivovarů, protože mají vysokoškolské vzdělání. Vaření piva je ale řemeslo a v Čechách je spousta minipivovarů – tam potom stačí vyučení, nebo střední škola. Ale musím říct, že i někteří naši absolventi odcházejí pracovat do menších pivovarů.

Stává se, že si pivovary sdílejí sládky mezi sebou?

Komunita sládků je mezi sebou poměrně dost otevřená, i jde o to se ostatním pochlubit. Na druhou stranu velké korporace dávají pozor na to, že se některé věci ven nešíří. Spíše ale převládá ta spolupráce sládků, než aby mezi nimi byla řevnivost. Pokud pracujete v tomto oboru, tam tam ta otevřenost někdo je. Když má někdo nějaký problém, tak se radí s kolegy.

Jak dlouho trvá naučit se vařit kvalitní ležák?

To je dost individuální, nedá se to generalizovat. Někdo ty věci vstřebává rychleji, někdo pomaleji. Dlužno ale říci, že sládci se učí celý život. Dříve to bylo povolání, kdy sládek vystřídal poměrně hodně pivovarů, než v jednom zakotvil. Neodvážím se proto říct nějakou konkrétní dobu – ale několik let to bude trvat určitě.

Je české pivo náročné na to naučit se ho vařit?

Když srovnáme jednotlivé typy piv, tak ta svrchně kvašená piva jsou nejjednodušší. Obecně se dá říct, že dobrého sládka skutečně poznáte na českém pivu. Když se naučíte vařit to a potom vaříte ostatní typy piv, tak jdete od složitějšího k jednoduššímu – opačná cesta je o něco obtížnější. A české pivo také nepromíjí chyby.

Jsou nějaké současné trendy v pivu, které se vám líbí – a naopak, u kterých se těšíte, až opadnou?

Co se mi teď líbí je návrat k těm čerstvým, nefiltrovaným pivům – a pít je co nejčerstvější. Byl bych rád, kdyby tento trend úplně převládl. První poučka je ta, že pivo není víno, musí se pít čerstvé. Byl bych rád, kdyby se pivo v té nejčerstvější formě dostávalo ke každému spotřebiteli.