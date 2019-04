Střední Čechy - Když se úspěšným zájemcům požadované peníze poněkud seškrtají, bude jich možno podělit víc. Takhle uvažují – ostatně stejně jako při loňské premiéře – středočeští radní při rozdělování peněz pro památky vhodné ke společenskému využití. Jde o dotace pomáhající s obnovou památkových objektů, jichž si jejich vlastníci nechtějí užívat sami: vnášejí tam kulturní aktivity, spolkový život místních – nebo naplňují plány přispívající k podoře turistického ruchu.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Archiv

Pro tento účel je v letošním dotačním programu kraje připraveno 30 milionů korun – a k nim by mělo ještě přibýt deset milionů z přebytku hospodaření kraje v loňském roce. Dohromady tedy čtyřicet. „Za uvedenou částku bychom mohli uspokojit celkem šestnáct projektů,“ předpokládá radní pro oblast kultury a památkové péče Karel Horčička (ČSSD). Zatím ovšem jde jen o úvahy ve stylu co by kdyby. Zamýšlené navýšení finančních prostředků je návrh, o kterém budou teprve rozhodovat krajští zastupitelé. Ti také budou mít konečné slovo při rozdělování jednotlivých dotací.