Akce se neomezuje jen na hlavní město. Ze středních Čech se připojily škola a školka ve Vašatově ulici v Kladně či základní školy v Hradištku na Praze-západ a v kostelní Lhotě na Nymbursku. Ohlas však nachází i v místech od metropole mnohem vzdálenějších. Kampaň Pěšky do školy se stala součástí oficiálního programu Evropského týdne mobility v Praze, Hradci Králové nebo Jihlavě. Podporu od radnic má také v Písku, Brně či Ostravě, připomněla za organizátory z Pražských matek Marie Čiverná.

„To, jak se každodenně se svými dětmi dopravujeme do školy, ovlivňuje nejen naše zdraví a duševní pohodu, ale také město, ve kterém žijeme,“ zdůraznila Čiverná. Vyrazit s dětmi ke škole po chodníku místo po silnici a pak stejným způsobem pokračovat do práce doporučuje jako šance, jak být více spolu, jak si užít trochu pohybu nebo zažít něco zajímavého. „A nejen to. Je to také způsob, jak pečovat o své město a pomáhat mu být městem příjemným, bezpečným a přátelským,“ upozornila.

„Pěší dny“ či podobné akce bude letos v celé republice pořádat více než 50 škol. Těm může účast zpestřit soutěž o třídu, která nejvíc chodí, kde se do konce září hraje o volný vstup do různých vědecko-zábavních center; podmínkou je chodit (případně jezdit na kole či koloběžce) alespoň týden. Zapojit se do soutěže však mohou i rodiče, kteří pošlou zajímavou fotografii ze společné cesty do školy se svými dětmi. Stačí se přihlásit přes registrační formulář na www.peskydoskoly.cz – nebo i na sociálních sítích.