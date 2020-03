Středočeský kraj se připojuje k projektu Akademického centra studentských aktivit (ACSA) v Brně, jež provozuje internetový portál dobrovolných aktivit chcipomoct.cz s celorepublikovou působností; jeho prostřednictvím se daří dávat dohromady dobrovolníky nabízející pomoc s těmi, kteří ji potřebují, informoval v úterý krajský úřad. Ze slov radní pro sociální oblast Anety Heřmanové (ČSSD) vyplynulo, že kraj následuje ty regiony, jež už s touto spoluprací mají dobré zkušenosti.

Radní Heřmanová současně upozornila, že pomoc nabízená portálem, s nímž se kraj domluvil na spolupráci, zdaleka není určena jen seniorům. Nechybí třeba ani možnost najít podporu při hlídání dětí nebo jejich doučování. Hlavně dříve narozeným nicméně může pomoci řešit jejich problémy: ať už jde o obstarání nákupu či vyvenčení pejska, anebo i zajištění něčeho náročnějšího; třeba opravy šicího stroje. Dokonce je možné poskytnout i psychologickou pomoc. To vše také bez internetu: za běžný tarif mohou lidé také zavolat na telefonní číslo 604 229 529.

O dobrovolnickou pomoc se však prostřednictvím portálu nemusejí zajít jen jednotlivci. Počítá se i s reakcemi na požadavky krizových štábů obcí, sociálních služeb či dalších organizací. „Naší snahou je co nejvíce zkoordinovat nabídku a poptávku a přispět k tomu, aby se pomoc nabízená dobrovolníky dostala k potřebným co nejdříve,“ uvedl ředitel ACSA Jaroslav Švec. „A aby probíhala co nejbezpečnějším způsobem,“ doplnil.

Obzvlášť však Heřmanová v souvislosti s aktivitami tohoto portálu upozorňuje na linku 777 778 538, což je kontakt na bezplatnou službu Kamarád na telefonu. Senioři si díky tomu mohou popovídat, probrat, co je zajímá, i sdílet své pocity. „Ne každý senior má komu zavolat a svěřit se s nějakým problémem, starostmi nebo obavami. Speciální telefonní linka jim může pomoci tyto nelehké týdny zvládnout,“ poznamenala středočeská radní.

Funguje to jednoduše: senior, který se nyní cítí osaměle a chybí mu kontakt, se ozve (v pracovní době od 8 do 17 hodin) na číslo centrály – právě to s pěti sedmičkami na začátku – a následně mu zavolá zpět dobrovolník, který se stane jeho „dočasným kamarádem“. Poptá se, jak se seniorovi daří i co ho trápí – a také sám bude vyprávět o tom, jaké jsou novinky. A třeba může nabídnout i příběhy k zasmání.