Hejtmanství březnu podalo trestní oznámení kvůli podezření z šíření poplašné zprávy poté, co Brožová poslala vedení kraje otevřený dopis se stížností na nedostatečné zásoby ochranných pomůcek proti novému typu koronaviru – a webové stránky Náš region s emotivní působivostí vzápětí informovaly o jeho obsahu. Hovořilo se i o selhání vedení: jak záchranky, tak kraje.

Byl pomůcek nedostatek?

Hejtmanka se ohradila proti tomu, že z „věci, kterou ani nechce nazývat kauzou“ se stává politická záležitost – a dokonce pirátská strana založila na podporu Veroniky Brožové petici. „Pokud za mnou přijdou, já ji podepíšu,“ prohlásila. Právě s konstatováním, že i Brožová je obětí, a vyslovením slov lítosti nad tím, co nyní záchranářka musí absolvovat v souvislosti s tím, „co se strhlo v médiích“. „Nejsem člověk, který řeší problémy podáváním trestních oznámení – a už vůbec ne na člověka, který řekl svůj názor,“ prohlásila hejtmanka.

Podle vlastních slov však cítila potřebu reagovat na údaje ve zveřejněném článku hovořící o tom, že záchranáři nemají žádné pomůcky a vyjíždějí nechráněni. To podle Jermanové není a nebyla pravda – a šlo o informaci vyvolávající v regionu paniku. „Chtěla jsem chránit občany kraje,“ vysvětlila své pohnutky. S tím, že byla přesvědčena, že se šíří poplašná zpráva, s horlivostí přebíraná do dalších médií.

Že nebylo možné akceptovat lživý článek z novin, a to ze 17. března, kdy panoval strach z dalších událostí pod dojmem zpráv o úmrtích v Itálii, zdůraznil na jednání zastupitelů náměstek hejtmanky Gabriel Kovács (ANO) – a to bez toho, že by kraj dostal příležitost k vyjádření. Ocitoval, že Náš region psal o tom, jak zaměstnanci záchranné služby, mámy a tátové od rodin, nejsou nijak chráněni, když jim žádné roušky ani respirátory neposkytlo vedení záchranné služby, potažmo vedení kraje. Právník Bezděk posléze upozornil, že toto byl redakční text, nikoli slova záchranářky Brožové. Zjevně tím chtěl naznačit, na koho je podané trestní oznámení zacíleno.

Hejtmanka podle vlastních slov zakročila v době, kdy se objevil lživý článek způsobující paniku. Proti tomu se však středočeská opozice ohrazuje. Třeba Martin Kupka (ODS), který trestní oznámení označil na nešťastný krok, upozornil, že podání trestného oznámení nevede k řešení akutního problému.

„Nikdy jsem neřekla, že ochranných pomůcek byla spousta,“ uvedla Jermanová, přičemž zopakovala své dřívější stanoviska: od vedení záchranky měla informace, že posádky mají pro výjezdy ochranné prostředky k dispozici. Že tomu tak bylo, potvrdili přímo na pondělním jednání středočeských zastupitelů radní pro oblast bezpečnosti a zdravotnictví Robert Bezděk (ANO) i krizový manažer středočeské záchranky Martin Houdek. „Žádná sanitka nikdy nevyjela bez ochranných prostředků,“ zdůraznil také předseda zastupitelského klubu ANO Martin Herman.

O tom, že jsou na stanovišti tři kompletní balíčky plus jeden respirátor, se ostatně ve svém dopise zmiňovala i Brožová. S tím, že jí to přijde zcela nedostatečné – a chybí zásoby roušek. Na jednání zastupitelů však vystoupil i Michael Pánek (ODS) upozorňující na neděli televizní pořad 168, kde kriticky vystupovali i další středočeští záchranáři.

Kdo začal případ politizovat?

Radní Bezděk na jednání zastupitelstva rovněž připomněl, jak se za Brožovou postavili Piráti, na což hned reagovali kolegové z opozice. Vít Rakušan (STAN) prohlásil, že to je právě ANO, kdo do věci vnáší politický rozměr – a nikomu nepřísluší zkoumat, zda záchranářka Brožová má, či nemá něco společného s jakoukoli politickou stranou. „Selhání a arogance,“ prohlásil Rakušan na adresu Jermanové.

Jeho stranický kolega Věslav Michalik neúspěšně předložil návrh, aby se krajští zastupitelé od podaného trestního oznámení distancovali, aby krajské zastupitelstvo uložilo hejtmance povinnost zaslat Brožové omluvný dopis – a také pro tuto záchranářku schválilo odškodnění ve výši 100 tisíc korun. Nic z toho však při hlasování neprošlo; podpora 21 hlasů (v případě odškodnění pak 20) nebyla dostačující.

Jan Jakob z TOP 09 ostatně považuje za důležitější než odškodnění vyslovit omluvu – což také na jednání zastupitelstva udělal. „Byť z pozice řadového opozičního zastupitele,“ konstatoval. Hejtmanku také Jakob vyzval, aby zvážila svou rezignaci. Ta reagovala slovy, že za úspěch se nerezignuje a policie ji nikdy z ničeho neobvinila.

Naopak by podle ní měl zvážit rezignaci on coby starosta Roztok – alespoň pokud má ona věřit informacím v médiích o sporném rozhodnutí týkající se údajně sporného rozhodnutí o pozemcích nebo využití peněz na vzdělávání. „Já si umím vydělat peníze i mimo politiku. Jak jste na tom vy?“ obrátila se Jermanová na Jakoba.

Odměny pro záchranáře uspíšit

Kupka z ODS zase navrhuje, aby kraj s vyplacením odměn pro záchranáře ohlášené vládou nečekal až na dobu, kdy peníze přijdou od státu, ale odměny „předfinancoval“; tedy vyplatil ihned. Tak, aby záchranáři mohli peníze z odměn využít už na dovolenou, uvedl předseda zastupitelského klubu ODS Tomáš Havlíček. Náměstek Kovács se proti urychlení výplaty odměn neohrazuje; pouze navrhl, aby se počkalo na vládní vyhlášení konkrétních podmínek – a v tom okamžiku by radní rozhodli o okamžitém vyplacení. Podle něj by se tak předešlo možným problémům. S tím je srozuměn i Havlíček.

Samotné prošetřování věci pražskou policií odmítla hejtmanka blíže komentovat s tím, že během šetření jí to nepřísluší. Také Zdeněk Milata (KSČM) uvedl: „Nechme policii pracovat.“ Odmítá tedy Jakékoli politické zásahy.

Záchranářka Brožová svůj otevřený dopis hodnotí jako správné rozhodnutí, které by udělal opět. Podle ní pomohlo řešit problém s nedostatkem ochranných pomůcek.