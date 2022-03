„Stalo se tak proto, že náš majitel je Rus, a to na pokyn holandského majitele společnosti. Přitom je to podle mě slušný a pracovitý chlap, který je v současné době mimo naší republiku. Kromě Albertu přestávají mít ze stejného důvodu o naše pivo zájem i někteří hostinští. Těší nás alespoň fakt, že se naopak objevují noví odběratelé,“ konstatoval ředitel pivovaru Jiří Kovář.

Bakalář již zastavil vývoz piva do Ruska, které bylo doposud největším exportním trhem. Do země putovala zhruba třetina produkce pivovaru.

„Poklesly i další exportní trhy, ale přerušení dodávek do Ruska nás postihlo znatelně. To, co se ale děje na Ukrajině, je velké neštěstí a jednoznačně odsuzujeme agresi vůči nezávislému státu. Navíc by bylo složité tam pivo dovézt a získat platby,“ vysvětlil ředitel.

Od září s jiným ředitelem

Vedle poklesu prodeje piva o desítky procent na pivovar dolehly i dražší ceny energií, které se od loňského roku zvýšily několikanásobně. Navíc se zvýšily i ceny pohonných hmot a materiálu.

Všechny tyto skutečnosti se mohou výrazně odrazit na tvrdých úsporných opatřeních, aby byl pivovar v Rakovníku zachován.

Přitom v loňském roce i přes nepřízeň covidu-19, který se do jeho života výrazně promítl, vyrobil pivovar 160 tisíc hektolitrů piva, což byla vůbec rekordní produkce v jeho novodobé historii.

Letošní rok bude posledním pro jeho ředitele Jiřího Kováře, který se chystá v září odejít do důchodu. „Odchod jsem si představoval samozřejmě jinak, ale myslím si, že pivovar se nachází i po dvou letech omezení kvůli pandemii ve výborné kondici a nyní budu připravovat jeho předání svému nástupci,“ uzavřel Kovář.

Nejbližší akcí rakovnického pivovaru bude Velikonoční jarmark na pivovarském dvoře, který se po dvouleté pauze uskuteční v sobotu 9. dubna od 10 hodin. V plánu je rovněž uspořádání tradiční akce Vítání léta.