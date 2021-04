S potěšením kvitovala nejen to, že elektronický systém „už nepadá“; líbí se jí, že tým pracující pro stát reaguje na požadavky z krajů a vylepšuje jednotlivé moduly. Výslovně ocenila, že lidem „čekajícím v řadě“ na očkovacím místě, které si vybrali, je možné poslat SMS zprávu s nabídkou, aby se přesunuli na jiné očkovací místo v sousedství, kde je menší nápor zájemců – a tudíž přijdou na řadu dřív.

Kdy se očkovací centra zavřou?

S kolegy hejtmany z jiných krajů – televize přizvala k debatě ještě jihočeského Martina Kubu (ODS) a zlínského Radima Holiše (ANO) – se Pecková nicméně shoduje, že i když se dodávky očkovacích látek od státu lepší, vakcín stále přichází málo.

„My jsme schopni očkovat 17 tisíc dávek denně,“ pochlubila se Pecková očkovací kapacitou vytvořenou ve středních Čechách. Nicméně s dodatkem, že jet naplno zatím nemá smysl, jestliže třeba v minulém týdnu dostal kraj 32 tisíc dávek: to by bylo vyočkováno během dvou dnů.

Hejtmanka si také postěžovala na dodávky od výrobce AstraZeneca, jejichž podmínky pro manipulaci a skladování umožňují snadné využití v ordinacích praktických lékařů, a tak je kraj nyní všechny předává k přerozdělení praktikům. Nicméně: v jednom týdnu jich dorazilo jen 1,2 tisíce…

Kuba, který je současně předsedou Asociace krajů ČR, potvrzuje stejný problém. Soudí však, že této látky vhodné pro píchání v ordinacích, případně vakcín Johnson & Johnson, s nimiž lze manipulovat obdobně snadno, začne brzy chodit více.

Nebo se podaří k praktickým lékařům umístit malé mrazáčky pro uložení vakcín od dodavatele Pfizer/BioNTech, jež přicházejí nejspolehlivěji, ale vyžadují přechovávání při ne zcela běžné teplotě minus 70 stupňů Celsia. Právě praktici by totiž podle Kubova mínění měli od léta zajišťovat podstatnou část očkování, protože přijde čas rušení velkých očkovacích center. Ta jsou často ve sportovních halách, které bude třeba začít vracet jejich původnímu účelu.

Stejně jako další místa: zrovna Jihočeši očkují i na táborském zimním stadionu či v Českých Budějovicích na výstavišti – a je třeba počítat s variantou, že koncem léta by se mohla uskutečnit tradiční Země živitelka. Zatím nicméně má Kuba radu opačného ražení: „Pokud u praktického lékaře čekáte dlouho, přihlaste se do "očka"; tam to proběhne rychleji.“

Dělat žebříčky?: Nesmysl!

Jestliže televize připravila srovnání krajů podle vyočkovaných dávek na tisíc obyvatel, Moravec upozornil, že střední Čechy s přepočtenou hodnotou 182 skončily na chvostu. Takové srovnání však Pecková považuje stejně jako Holiš za nefér, jestliže stojí v čele nejlidnatějšího kraje; navíc se hodně Středočechů nechalo očkovat v Praze a v příhraničních oblastech středních Čech jsou zase očkováni obyvatelé sousedních krajů.

„Co do počtu vyočkovaných dávek jsme po Praze druhým nejúspěšnějším krajem,“ nabídla srovnání zase z jiného pohledu. Přikyvuje i zlínský hejtman, jehož kraj se také ocitl ve spodní části televizního žebříčku. „Dohodli jsme se, že nebudeme mezi hejtmany soutěžit,“ konstatoval Holiš. S poznámkou, že srovnání ani není možné. „My ve Zlínském kraji nemáme žádnou fakultní nemocnici,“ poznamenal. S tím, že se v kraji prostě vyočkuje vše, co přijde; s malou rezervou na druhé dávky pro případ, že by se opozdila plánované dodávka.

Na to, že harmonogram závozů není spolehlivý, si postěžovali všichni hosté. Pecková s Kubou také zkritizovali přístup vlády k řešení pandemie. „Nevidím strategii, variantní řešení, málo se zapojují odborníci,“ lamentovala Pecková do kamer, přičemž si postěžovala také na nedostatek informací – byť každé úterý mají hejtmani s ministry videokonferenci, jíž se často účastní i premiér. Problém však podle Kuby není jen v tom, že by něco předem nevěděli hejtmani. „Ona ani vláda neví, jak bude postupovat,“ prohlásil.

Zástupce vládního hnutí ANO Holiš se však vlády zastal: nikdo nemá návod, jak postupovat, a jednotlivé kroky jsou závislé na tom, jak se situace vyvíjí.

Moderátor Moravec nicméně namítl, že od členů kabinetu by neměla přicházet protichůdná prohlášení: třeba když ministr školství ohlásí rotační výuku, načež vystoupí premiér s tvrzením, že takto to nebude – a také řekne, že by chtěl pustit do školek všechny děti, i když to ministr uváděl jen v souvislosti s předškoláky. Nebo ohlášení ministra zdravotnictví o pohybu 20 lidí na sportovištích, což se vzápětí vrátilo zpátky ke dvěma…