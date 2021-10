Ceny středočeské hejtmanky, které byly zavedeny v minulém volebním období z podnětu tehdejší hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové (ANO), se od posledních krajských voleb, po nichž došlo ke změny na hejtmanském postu, neudělovaly. Loňský ročník byl zrušen s odkazem na koronavirovou situaci. Letos se bude pokračovat: hejtmanka Petra Pecková (STAN) se hlásí k tomu, že tradici její tým rád zachová. „Myslím, že je velmi důležité hledat a symbolicky ocenit spoluobčany, kteří mohou být vzorem pro ostatní; kteří dělají něco smysluplného, pomáhají, nejsou lhostejní k problémům druhých,“ konstatovala. Přičemž ve shodě se svou předchůdkyní zdůrazňuje, že vůbec nemusí jít o známé osobnosti. „Naopak: budeme rádi, když poznáme lidi, o kterých ví jen jejich okolí – a přitom si zaslouží úctu či obdiv,“ uvedla Pecková.

Návrhy na ocenění může podat kdokoli, a to v šesti kategoriích. Jsou jimi hrdinský čin plus společenská odpovědnost, kultura, sport, vzdělávání plus věda a výzkum – oceňováni však budou také pracovník veřejného sektoru a osobnost světa podnikání. Ze všech došlých nominací ještě budou občané moci v listopadu vybírat v internetovém hlasování držitele ceny veřejnosti. Zůstává v platnosti, že kandidáti na ocenění musí být spjati s krajem: na jeho území se narodili, žijí zde – nebo jsou s regionem středních Čech spojeny jejich působení, život, dílo nebo činnost.

Detailní informace včetně formulářů (z nichž je důležitý i souhlas nominovaného se zpracováním osobních údajů) lze najít na webové adrese kr-stredocesky.cz/web/urad/cena-hejtmanky. Včetně pokynu, kam návrhy doručit: lze je dodat na krajský úřad i poslat e-mailem. Z nominovaných osobností bude následně vybírat držitele ocenění komise složená z krajských radních v čele s hejtmankou Peckovou v roli předsedkyně, zástupců zastupitelských klubů i odborníků na jednotlivé oblasti. Ocenění bude vybraným osobnostem předáno v rámci slavnostního večera, jehož místo a termín kraj upřesní. V minulosti se jednalo o GASK – Galerii Středočeského kraje v Kutné Hoře.