Pobyt v porodnici se často daří zkracovat

Střední Čechy – Pacientky se domů těší – a pokud je to možné, chtějí se tam vrátit co nejdřív. To Deníku řekl primář gynekologicko-porodnického oddělení Masarykovy nemocnice v Rakovníku Radek Poláček. Tamější porodnice dosáhla v porovnání všech středočeských (ale i pražských) porodnic rekordně nejkratší doby hospitalizace. Plyne to alespoň ze statistických přehledů o vaginálních porodech za rok 2016, které Deníku poskytla Kancelář zdravotního pojištění. Jde o nejnovější aktuálně dostupná data; údaje vykázané zdravotnickými zařízeními zdravotním pojišťovnám za rok 2017 se teprve zpracovávají.

Ilustrační snímek | Foto: Deník

Čím dříve, tím lépe Jestliže poměrně běžné jsou průměrné doby strávené v porodnici mezi pěti a 5,5 dne, v Rakovníku se dostali na 4,53. To se z pohledu rodiček jeví velmi příznivě. Podle Poláčkových slov se nemocnice snaží vyhovět přání pacientek a u většiny spontánních porodů umožnit propuštění už po 72 hodinách. Tedy po třech dnech. „A máme i dost ambulantních porodů,“ připomněl primář. Podotkl, že krátká doba hospitalizace je žádána i v případě císařských řezů. Nestává se přitom, že by se rodičky vracely s komplikacemi. Ani samotné porody nebývají obzvlášť složité; procento komplikací v Rakovníku statistika vyčíslila na 1,55, což je méně než u většiny jiných nemocnic. A společně s mladoboleslavskou nemocnicí zde drží rekord i v nízkém procentu překládání pacientek na jiná oddělení: v obou případech jde shodně o hodnotu 0,19. Nemocnice si přitom pacientky nevybírá. Ženy se rozhodují samy, přičemž z Rakovnicka jich přichází asi 40 procent; zbylých 60 procent je odjinud včetně Prahy. Vyžaduje se však předchozí registrace. Blíží se totiž 900 porodům ročně, což je na hranici její kapacity. Náročnějším případům, na které není zařízena, se však porodnice nevěnuje: předčasným porodům, závažným růstovým retardacím – nebo třeba porodům trojčat. Jak usnadnit žákům nepopulární vědy? Marek Liška boduje s originální učebnicí Přečíst článek › Krátkou dobou hospitalizace i příznivě nízkým podílem komplikací se mohou pochlubit také třeba Nemocnice Neratovice (4,72 dne) a Oblastní nemocnice Příbram (4,78). Roli hraje neustálá snaha o zlepšování služeb a kvality péče o těhotné a rodičky, míní příbramský primář Petr Chudáček. „Trváme na sledování matky i plodu k včasnému odhalení rizik v těhotenství i za porodu. Několik let provádíme ultrazvukové vyšetření v 37. týdnu k odhalení poruch růstu plodu. Postup umožní porodit spontánně plod, dokud má dostatek rezerv. Naopak nevyvoláváme porody zbytečně. Nabízíme obrat při konci pánevním a selektovaně spontánní porod konce pánevního,“ připomněl. Zdůraznil také, že se daří stále snižovat podíl císařských řezů (loni se takto v Příbrami narodilo necelých 19 procent dětí) a příznivé je i procento spontánních porodů po předchozím císařském řezu. „Zkrácení hospitalizace souvisí i s menším procentem zákroků s komplikací a s lepší spoluprací s rodičkou a párem,“ podotkl primář Chudáček. Upozornil, že od roku 2017 má nemocnice i zcela novou porodnici a poporodní oddělení, jež přispěly k růstu kvality. Na škole u Prahy zapojili do výuky parkuristy i rodiče. Žáci jim neutíkají Přečíst článek › Hlavně člověk, ne čísla Mimořádně příznivých hodnot dosáhla Klaudiánova nemocnice v Mladé Boleslavi: průměrná délka hospitalizace 4,79 dne, procento komplikací jen 0,29 a přeložení na jiná oddělení v pouhých 0,19 procenta. „Naší filozofií je na důkazech založené porodnictví s milou tváří, které využívá nejnovější poznatky a současně respektuje přání těhotných žen a rodiček,“ konstatovala zástupkyně primáře Kateřina Cardová. „Pokud se tato snaha odráží i v dobrých statistických výsledcích, je to jen potvrzení, že jsme se vydali správnou cestou,“ podotkla. Jedním dechem ale zdůraznila: „Každá hospitalizace, každá komplikace a každý překlad jsou na prvním místě obrovským stresem pro pacientky; teprve někde na závěr jsou i součástí statistiky, která zajímá většinou jen několik odborníků.“ Mezigenerační konflikt v dětském domově řeší policie Přečíst článek › Středočeské porodnice a průměrný věk matek



* Nad 1000 porodů ročně:

- Klaudiánova nemocnice Mladá Boleslav (30,0 roku)

- NH Hospital Hořovice (30,3 roku)



* Mezi 500 a 1000 porodů ročně:

- Masarykova nemocnice Rakovník (30,8 roku)

- Nemocnice Mělník (29,8 roku)

- Nemocnice Neratovice (31,4 roku)

- Nemocnice Nymburk (29,4 roku)

- Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov (29,9 roku)

- Nemocnice Slaný (29,2 roku)

- Oblastní nemocnice Kladno (29,9 roku)

- Oblastní nemocnice Kolín (29,3 roku)

- Oblastní nemocnice Příbram (30,1 roku)



*Méně než 500 porodů ročně:

- Městská nemocnice Čáslav (29,2 roku)



Zdroj: Kancelář zdravotního pojištění; údaje za rok 2016 Jaro ve znamení oprav silnic. Kde lze čekat zdržení? Přečíst článek › Jestliže poměrně běžné jsou průměrné doby strávené v porodnici mezi pěti a 5,5 dne, v Rakovníku se dostali na 4,53. To se z pohledu rodiček jeví velmi příznivě. Podle Poláčkových slov se nemocnice snaží vyhovět přání pacientek a u většiny spontánních porodů umožnit propuštění už po 72 hodinách. Tedy po třech dnech. „A máme i dost ambulantních porodů,“ připomněl primář. Podotkl, že krátká doba hospitalizace je žádána i v případě císařských řezů.

Autor: Milan Holakovský