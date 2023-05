/FOTO, VIDEO/ Historická lékárna na lázeňské kolonádě vedle hotelu Tlapák je znovu v provozu. Opět nabízí léky a zdravotnické pomůcky. Kromě užitečných medikamentů a rad si zákazník odnese také krásné zážitky z pohledu na jinde nevídané interiéry připomínající dávnou dobu téměř před sto lety.

Historická lékárna na lázeňské kolonádě vedle hotelu Tlapák je znovu v provozu. Opět nabízí léky a zdravotnické pomůcky. | Video: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

„Vůbec bych se nebála přirovnat návštěvu naší lékárny k zážitku z hezkého výletu. Jedna ze zákaznic nám řekla, že když viděla tohle, nemusí už jezdit na Kuks,“ usmívá se Hana Martínková z řetězce PharmaPoint.

Opravdová rarita

Řetězec provozuje síť Nemocniční lékárny, v nichž je ta poděbradská opravdovou raritou. „Chceme zachovat provoz takové lékárny s nádherným vybavením a tradicí sahající až do roku 1936. Je to pro nás opravdu spíš emoční záležitost. Věřím, že lékárny do center měst patří a do lázeňských Poděbrad dvojnásob. Podařilo se nám zachovat dobové vybavení, které věřím, že řadu zákazníků zaujme,“ vysvětlil zájem o lékárnu a její znovuotevření Michal Pravda, jednatel společnosti Nemocniční lékárny.

Historická lékárna na lázeňské kolonádě vedle hotelu Tlapák je znovu v provozu.Zdroj: Deník/Miroslav S. Jilemnický

Společnost s městem uzavřela smlouvu na dobu neurčitou s výpovědní dvouměsíční lhůtou. „Původní výše nájmu šla po jednání se zástupci města níže, přesnou částku však v tuto chvíli sdělovat nebudeme,“ podotkl jednatel. Podle informací Deníku se však má jednat o částku 30 tisíc korun.

Květiny v interiéru

Lékárna je otevřena od začátku května a zákazníci mohou přijít každý všední den od 8 do 16 hodin. Lékárna chce být výjimečná jak svými interiéry, tak v přístupu k zákazníkům. „Máme otevřeno teprve chvíli a chceme nabídku sortimentu přizpůsobit poptávce,“ říká lékárnice Dana Žohová.

Se svojí kolegyní Naďou Tudovšovou chtějí být nejen výdejkyněmi léků, ale také pomáhat praktickými radami. „Jsme schopné poskytnout i zdravotnické konzultace,“ doplňují lékárnice.

Historická lékárna na lázeňské kolonádě vedle hotelu Tlapák je znovu v provozu.Zdroj: Deník/Miroslav S. Jilemnický

Kromě historické pokladny či překrásného lustru najdou příchozí v lékárně také původní stolek se dvěma křesílky v anglickém stylu. Ten sloužil „pro čekající obecenstvo,“ jak psal dobový tisk z časů otevření původní lékárny.

V historickém duchu bude také vyzdobena výloha nejblíže k hotelu Tlapák. „Na podobě interiéru i výlohy spolupracujeme s dřívější dlouholetou vedoucí lékárny paní Viktorií Grossovou i historičkou Janou Hrabětovou,“ doplnila Hana Martínková.

Kromě historie na příchozí dýchne také klidná atmosféra umocněná květinovou výzdobou. „Právě na anglickém stolku stojí květina, kterou nám jedna ze zákaznic přinesla jako dárek,“ upozorňují lékárnice. Podle nich se první dny otevření nesou ve znamení zájmu místních. „Lidé chodí a věříme, že budou chodit ještě ve větším počtu,“ konstatovala Dana Žohová.

Po roce a půl

Posledním provozovatelem historické lékárny na kolonádě byla firma Pilulka. Tak však provoz zrušila v prosinci 2021 poté, co nebyla schopná platit tehdy smluvně stanovený nájem přes 64 tisíc korun měsíčně. V květnu loňského roku se zdálo, že město uzavře smlouvu na pronájem s Havlíkovou přírodní apotékou. Ta však nakonec kvůli ekonomickým nejistotám svůj zájem na poslední chvíli zrušila.

Vzácná návštěva: poděbradský Luxor přivítal irskou velvyslankyni Clionu Manahan

Dalším zájemcem byl řetězec Nemocniční lékárny, který platí nájem od září loňského roku. V lékárně prováděl stavební úpravy a sháněl také odborný personál. Nyní tedy byla lékárna po téměř roce a půl znovu otevřena.

Úplně poprvé do lékárny na kolonádě v Poděbradech zákazníci vkročili 15. června 1936. Vybudovat ji nechal lékárník Ferdinand Wurm, který byl jejím vlastníkem až do komunistického znárodnění a následně odpovědným správcem do roku 1963.