Až se Ušatá objeví v Praze příště – bude to za rok a půl, na podzim 2023 – přijede vlastní silou. V plné kondici po rozsáhlé generální opravě, připravena rozdávat radost milovníkům historie v čele nostalgických vlaků s cestujícími.

FOTO: Dvě lokomotivy z muzea čeká oprava, kotle jim spraví ve středních Čechách

Nyní sama jezdit nemůže – byť ještě v roce 2018 patřila v plné kráse, supící a dýmající, k hlavním hvězdám tehdejších oslav stého výročí vzniku samostatného československého státu. Vypršela jí platnost osvědčení nutných pro provoz.

A byť lokomotiva z roku 1940 na pohled působí jako krasavice v nejlepších letech (laik by řekl, že stačí jen doplnit předepsané revize a prohlídky, zatopit v kotli a může vyjet), má toho najeto tolik, že její technický stav zásadní opravy vyžaduje.

Opravy na několika místech

Náročnou opravu zajistí pro muzeum 1. Kolínská lokomotivní, která se na opravy parních lokomotiv (a stavby jejich replik) specializuje. Mohutný stroj bude tým techniků rozebírat a pak opět dávat dohromady v dílnách Letohradu, drobnější komponenty projdou repasí v Žamberku – a srdce lokomotivy, kotel, čeká převoz k opravě do kolínské společnosti SEA.

Až bude hotovo – což podle podmínek získané dotace z Integrovaného regionálního operačního programu musí být za půl druhého roku – stane se Ušatá plně provozním exponátem Národního technického muzea. Opět tedy bude k vidění v čele historických vlaků.

Železniční muzeum chystá lahůdku: Setkání tří legendárních lokomotiv

Muzejníci tuto lokomotivu vybrali pro nákladnou opravu s tím, že uvedení do provozuschopného stavu dává smysl. Ne všechna železniční vozidla je možné zachovávat ve vrcholné kondici; z některých se stanou neprovozní exponáty. Masivní investice do jejich udržování by se nevyplatily – a pro opravy ostatně už není ani dost specialistů a nezbytné dílenské zázemí.

Vyvstává také otázka, jak to s provozem parních lokomotiv bude dál – ve vazbě na rozšiřování zabezpečovacího systému ETCS. Muzejníci mají podle harmonogramu jeho zavádění spočítané, že Ušatá po generální opravě stihne „odjezdit“, co jí nově získané dokumenty umožní.

Co bude pak, se uvidí. Uvažuje se třeba o zřízení nostalgických tratí, které by byly vyhrazeny jen pro historický provoz bez tohoto zabezpečení. Možná však nějaký nápad, jak skloubit parní jízdy s moderním provozem v systému ETCS, přijde ze zahraničí – tenhle problém se totiž řeší celoevropsky…

Jeden ze dvou exemplářů

Lokomotiva, která čerstvě zamířila do opravy, je jedním ze dvou prototypů, jež vznikly v rámci přípravy nové řady 464.1. V roce 1940 je vyrobil pražský závod ČKD (tehdy pojmenovaný Böhmisch-Mährische Maschinenfabrik AG); válečné a poválečné události ale nakonec vedly k tomu, že se nová lokomotivní řada vyrábět nezačala: zůstalo jen u těchto dvou exemplářů, které pak sloužily v běžném provozu.

Spanilá jízda v nových barvách. Vlak má i wifi nebo nové potahy na sedačkách

Konkrétně stroj 464.102 z výroby zamířil do prvního působiště právě v depu na nynějším Masarykově nádraží – a po ukončení aktivní kariéry v ČSD sloužil jeho kotel k vytápění letohradského depa, připomněl ředitel Železničního muzea Národního technického muzea Michal Novotný.

Národní technické muzeum jej získalo do svých sbírek v roce 1980, přičemž tato lokomotiva jako exponát aktivně jezdila (dokonce i ve službách filmařů či byla pronajata jinému provozovateli). Jestliže ve čtvrtek zamířila z Masarykova nádraží k opravě právě do Letohradu, kruh se pozoruhodným způsobem uzavírá.

Budoucí zážitky v centru Prahy

Národní technické muzeum získalo dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu a podporu ministerstva kultury, jež umožní zrestaurovat tři unikátní parní lokomotivy. Už se pracuje na opravách strojů 210.001 Serenyi a 411.019 Conrad Vorlauf – a lokomotiva 464.102 Ušatá právě do dílen odjela.

V budoucnu je příznivci železniční historie budou moci obdivovat v čele historických vlaků nebo v chystaném Muzeu železnice a elektrotechniky Národního technického muzea, které vznikne právě na Masarykově nádraží do roku 2028. Expozici doplní i deponie provozních vozidel, vyrážejících na zážitkové jízdy do okolí Prahy.