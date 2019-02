Střední Čechy – Řešení problémů s nedostatkem zdravotních sester, který s různou mírou naléhavosti pociťují zdravotnická zařízení napříč republikou, může být v zahraničí. Takový přístup se alespoň osvědčuje oblastní nemocnici v Mladé Boleslavi.

Klaudiánova nemocnice, jak se krajské zařízení v Mladé Boleslavi jmenuje, vsadila na nábor v zahraničí už před rokem a půl. Hledání posil spustila v Makedonii. Osvědčilo se to, i když vzhledem k tomu, že nejde o členskou zemi Evropské unie, je to proces zdlouhavý, řekla Deníku Hana Kopalová z centrály nemocnice. Vhledem k tomu, že v nemocnici už tehdy působila makedonská lékařka, bylo hned při náboru vše přeloženo, nechyběla prezentace na videu v makedonštině, takže tamější zdravotníci od počátku věděli, do čeho jdou: přesně, se všemi detaily a bez nedorozumění.

Cizinci se osvědčili