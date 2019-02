Střední Čechy – Jak se zlepší středočeské sportovní naděje, teprve ukážou výsledkové listiny a tabulky odrážející výkony mladých sportovců – podpora jejich přípravy se ale zvýšila radikálně. Novinářům to řekl středočeský radní pro oblast regionálního rozvoje, cestovního ruchu a sportu Martin Draxler (ANO). Pro sportovní centra mládeže, která podle něj zajišťují těm nejšikovnějším talentům komplexní přípravu podobnou činnosti někdejších vrcholových středisek, je pro letošní rok k dispozici o 12 milionů korun víc než před rokem. Loňská 20milionová podpora z krajského rozpočtu se zvýšila na 32 milionů korun.

Aktuálně v kraji funguje 23 sportovních center mládeže pracujících s talenty v 15 sportovních odvětvích. Jedná se jak o sporty individuální, tak i kolektivní. Do budoucna se uvažuje i o rozšíření počtu sportovních center, přičemž ta nová by se zaměřila na další, dosud na této úrovni opomíjené sporty. Představitelé kraje ovšem mají jasno: výběr by nebyl zcela libovolný. Pro získání finanční podpory od kraje je podmínkou, aby se jednalo o některou z olympijských disciplín.