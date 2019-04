Rodina požádala o pomoc policisty v Protivíně na Písecku, nicméně pátrání začalo v Českých Budějovicích. Prostřednictvím krajského operačního střediska bylo třeba zaměřit mužův mobil. Lokalizace přístroje ukázala, že telefon by se měl nacházet kousek od Louňovic pod Blaníkem. Tím se do akce zapojili i Středočeši.

Informace z Českých Budějovic nejprve putovala do Prahy, na krajské operační středisko na Zbraslavi, a odtud vyšel pokyn k výjezdu do pátrací akce, informoval mluvčí jihočeské policie Milan Bajcura. S tím, že vyslána do terénu byla i hlídka policistů z Mladé Vožice.

Telefonicky byl v kontaktu s pohřešovaným i operační důstojník, jemuž senior popisoval, jak vypadá místo, kde to nezná; hlavním vodítkem se zdála být podoba kostela. Jenže – hovor se náhle přerušil. „Když se podařilo obnovit spojení, uvedl pohřešovaný muž, že spadl ze svahu; zřejmě vlivem únavy a glykemického záchvatu,“ konstatoval Bajcura.

V té chvíli se zapojila i Praha: operační středisko policejního prezidia a posádka vrtulníku z policejní letky. „Na letecké službě byla vyžádána podpora k pátrání v členitém terénu a na místo se postupně sjelo několik policejních hlídek,“ přiblížil Bajcura rozsah pátrání.

Zprávy, které přicházely pak, už byly jen příznivé. Nejprve jedna z hlídek ohlásila nález mužova auta: ford byl odstaven na okraji Louňovic. O pár minut později mladovožičtí policisté našli i pohřešovaného. Narazili na něj u posledních louňovických domů ve směru na Malý Blaník.

Nakonec se zapojili i středočeští záchranáři. Mírně podchlazeného a dehydrovanému muže odvezla sanitka do nemocnice. To, že se ho podařilo rychle najít, mu prý nejspíš zachránilo život.