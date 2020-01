„Stíhání bylo pravomocně zastaveno, žádná škoda nevznikla,“ konstatoval. Jedním dechem připomněl, že takový výsledek očekával. Havránka tudíž neodvolal z funkce a nepostavil mimo službu, jak v podobných případech bývá obvyklé.

Původně ve vlekoucí se kauze, jíž se před dvěma roky začal zabývat Městský soud v Praze, figurovalo stíhání pro skutky, za něž by v případě odsouzení mohl být ve hře trest odnětí svobody na pět až dvanáct let. Obžaloba hovořila hned o čtyřech trestných činech: byly to zneužití pravomoci, porušení povinností při správě cizího majetku, pletichy při veřejné soutěži a zjednání výhody při zadání veřejné zakázky.

Stíhání souviselo s dobou, kdy Havránek v Kučerově týmu patřil k jeho nejbližším spolupracovníkům: působil na postu ekonomického náměstka ředitele středočeské policie. To bylo v letech 2009 a 2010 – a podle státního zastupitelství se měl podílet na manipulacích s výběrovými řízeními. Obžalováno v souvislosti s policejními nákupy bylo ještě dalších pět lidí. A byť výsledek šetření Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) hovořil o způsobení škody převyšující 14 milionů korun, policie žádnou náhradu nežádala; ani korunu.

„Jediná škoda vznikla v souvislosti s desetiletým vyšetřováním GIBS – a se zbytečnými znaleckými posudky,“ hodnotí nyní ředitel Kučera.